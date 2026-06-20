كأس العالم - أرقام من فوز المغرب على اسكتلندا بينها سلسلة لم تحدث من قبل

السبت، 20 يونيو 2026 - 03:55

كتب : إسلام أحمد

المغرب ضد اسكتلندا

حطم منتخب المغرب سلسلة من الأرقام القياسية بعد فوزه على اسكتلندا بهدف دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026.

وسجل إسماعيل صيباري هدف الفوز قائدا أسود أطلس للفوز ووضع قدم في دور الـ 32.

وارتقى منتخب المغرب للمركز الأول برصيد 4 نقاط مؤقتا متفوقا على اسكتلندا صاحبة الـ 3 نقاط.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - مدرب اليابان يكشف السر وراء اللوحة البيضاء في مباراة هولندا كأس العالم – موعد مباراة المغرب ضد هايتي.. والقنوات الناقلة كأس العالم – بمعادلة محمد صلاح.. صيباري رجل مباراة المغرب ضد اسكتلندا كأس العالم - هوجو بروس ينتقد ملعب أتلانتا وفترة توقف شرب المياه

وتنتظر المجموعة نهاية مباراة البرازيل ضد هايتي لمعرفة الترتيب عقب نهاية الجولة الثانية.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز الأرقام التي حققها منتخب المغرب بعد الفوز على اسكتلندا

الأسرع ومعادلة صلاح

الهدف جاء بعد دقيقة و10 ثوانٍ كأسرع هدف للمغرب في كأس العالم متفوقا على هدف حكيم زياش الذي جاء بعد 4 دقائق ضد كندا في 2022.

وأصبح ثاني أسرع هدف لمنتخب إفريقي بعد هدف أسامواه جيان لغانا ضد جمهورية التشيك عام 2006 بعد دقيقة و8 ثواني.

وبات هدف صيباري أسرع هدف مبكر يُسجل في مباراة انتهت بالفوز 1-0 في كأس العالم متفوقا على هدف فوز إنجلترا على باراجواي في 2006 والذي جاء في الدقيقة 3.

وأصبح صيباري ثاني لاعب إفريقي يسجل في أول مباراتين له في كأس العالم، بعد المصري محمد صلاح.

Image

كما أن منتخب المغرب لا يخسر عندما يسجل صيباري (8 فوز وتعادل) في 9 مباريات سجل خلالها بقميص أسود أطلس.

ولم تخسر أيضا عندما يساهم براهيم دياز تهديفيا في مباراة (12 فوز و3 تعادل)

أرقام لأسد أطلس

أصبح منتخب المغرب أول منتخب إفريقي لا يخسر في 6 مباريات متتالية بدور المجموعات من كأس العالم، ولم يخسر المغرب أمام إسبانيا في 2018 ثم كرواتيا وبلجيكا وكندا في 2022 والبرازيل واسكتلندا في 2026.

وعادل غانا ونيجيريا كأكثر المنتخبات الإفريقية تحقيقا للفوز في تاريخ كأس العالم برصيد 5 انتصارات.

وبات منتخب المغرب ثاني أكثر المنتخبات الإفريقية تسجيلا في كأس العالم برصيد 22 هدفا بالتساوي مع الكاميرون وخلف نيجيريا بهدف.

وأصبح منتخب المغرب أكثر منتخب إفريقي يمرر تمريرات صحيحة في مباراة واحدة بكأس العالم برصيد 601 تمريرة.

بونو في الموعد أيضا

أصبح بونو أكثر حارس يخرج بشباك نظيفة في كأس العالم بين منتخبات إفريقيا برصيد 4 مباريات متفوقا على النيجيري بيتر روفاي والكاميروني توماس نكونو والنيجيري فينسينت إنياما.

Image

أيوب بوعدي

بات بوعدي أصغر لاعب إفريقي يحقق فوزا في كأس العالم بعمر 18 عاما و8 أشهر.

وأقيمت المباراة على ملعب بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبات منتخب المغرب ثاني أكثر المنتخبات الإفريقية تسجيلا في كأس العالم بـ22 هدفا بالتساوي مع الكاميرون وخلف نيجيريا بهدف.

وبهذا الانتصار رفع منتخب المغرب رصيده للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة مؤقتا في انتظار مباراة البرازيل وهايتي.

المغرب كأس العالم البرازيل اسكتلندا أرقام المغرب
نرشح لكم
كأس العالم - ماذا قالت الصحف المغربية بعد الفوز على اسكتلندا كأس العالم - بونو: المغرب يتطور دفاعيا وهجوميا.. وسنلعب بجدية ضد هايتي كأس العالم – بمعادلة محمد صلاح.. صيباري رجل مباراة المغرب ضد اسكتلندا كأس العالم – موعد مباراة المغرب ضد هايتي.. والقنوات الناقلة استراحة في كأس العالم - البرازيل (3)-(0) هايتي.. نهاية الشوط الأول كأس العالم - مدرب اليابان يكشف السر وراء اللوحة البيضاء في مباراة هولندا رهان كسبان كأس العالم - هوجو بروس ينتقد ملعب أتلانتا وفترة توقف شرب المياه
أخر الأخبار
كأس العالم - ماذا قالت الصحف المغربية بعد الفوز على اسكتلندا 4 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - بونو: المغرب يتطور دفاعيا وهجوميا.. وسنلعب بجدية ضد هايتي 14 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أرقام من فوز المغرب على اسكتلندا بينها سلسلة لم تحدث من قبل 37 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – بمعادلة محمد صلاح.. صيباري رجل مباراة المغرب ضد اسكتلندا ساعة | في المونديال
كأس العالم – موعد مباراة المغرب ضد هايتي.. والقنوات الناقلة ساعة | في المونديال
استراحة في كأس العالم - البرازيل (3)-(0) هايتي.. نهاية الشوط الأول ساعة | في المونديال
كأس العالم - مدرب اليابان يكشف السر وراء اللوحة البيضاء في مباراة هولندا ساعة | في المونديال
رهان كسبان ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر
/articles/531380/كأس-العالم-أرقام-من-فوز-المغرب-على-اسكتلندا-بينها-سلسلة-لم-تحدث-من-قبل