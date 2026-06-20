كأس العالم - أرقام من فوز المغرب على اسكتلندا بينها سلسلة لم تحدث من قبل

حطم منتخب المغرب سلسلة من الأرقام القياسية بعد فوزه على اسكتلندا بهدف دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس العالم 2026.

وسجل إسماعيل صيباري هدف الفوز قائدا أسود أطلس للفوز ووضع قدم في دور الـ 32.

وارتقى منتخب المغرب للمركز الأول برصيد 4 نقاط مؤقتا متفوقا على اسكتلندا صاحبة الـ 3 نقاط.

وتنتظر المجموعة نهاية مباراة البرازيل ضد هايتي لمعرفة الترتيب عقب نهاية الجولة الثانية.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز الأرقام التي حققها منتخب المغرب بعد الفوز على اسكتلندا

الأسرع ومعادلة صلاح

الهدف جاء بعد دقيقة و10 ثوانٍ كأسرع هدف للمغرب في كأس العالم متفوقا على هدف حكيم زياش الذي جاء بعد 4 دقائق ضد كندا في 2022.

وأصبح ثاني أسرع هدف لمنتخب إفريقي بعد هدف أسامواه جيان لغانا ضد جمهورية التشيك عام 2006 بعد دقيقة و8 ثواني.

وبات هدف صيباري أسرع هدف مبكر يُسجل في مباراة انتهت بالفوز 1-0 في كأس العالم متفوقا على هدف فوز إنجلترا على باراجواي في 2006 والذي جاء في الدقيقة 3.

وأصبح صيباري ثاني لاعب إفريقي يسجل في أول مباراتين له في كأس العالم، بعد المصري محمد صلاح.

كما أن منتخب المغرب لا يخسر عندما يسجل صيباري (8 فوز وتعادل) في 9 مباريات سجل خلالها بقميص أسود أطلس.

ولم تخسر أيضا عندما يساهم براهيم دياز تهديفيا في مباراة (12 فوز و3 تعادل)

🚨رقم قياسي جديد يسجله أشرف حكيمي! 🇲🇦🦁 حكيمي أصبح أكثر لاعبي إفريقي مشاركة في كأس العالم بـ 12 مباراة 👑 النجم المغربي يتخطى رسميًا أرقام الأساطير: 🇬🇭 أسامواه جيان (11 مباراة) 🇨🇲 فرانسوا أومام بيك (11 مباراة) pic.twitter.com/S3PiTnEMmq — FilGoal (@FilGoal) June 19, 2026

أرقام لأسد أطلس

أصبح منتخب المغرب أول منتخب إفريقي لا يخسر في 6 مباريات متتالية بدور المجموعات من كأس العالم، ولم يخسر المغرب أمام إسبانيا في 2018 ثم كرواتيا وبلجيكا وكندا في 2022 والبرازيل واسكتلندا في 2026.

وعادل غانا ونيجيريا كأكثر المنتخبات الإفريقية تحقيقا للفوز في تاريخ كأس العالم برصيد 5 انتصارات.

وبات منتخب المغرب ثاني أكثر المنتخبات الإفريقية تسجيلا في كأس العالم برصيد 22 هدفا بالتساوي مع الكاميرون وخلف نيجيريا بهدف.

وأصبح منتخب المغرب أكثر منتخب إفريقي يمرر تمريرات صحيحة في مباراة واحدة بكأس العالم برصيد 601 تمريرة.

601 - 🇲🇦 Morocco completed 601 passes against Scotland, the most by an African team in a FIFA World Cup match on record since 1966. Tiki-taka. pic.twitter.com/ax0We6U9UF — OptaJoe (@OptaJoe) June 20, 2026

بونو في الموعد أيضا

أصبح بونو أكثر حارس يخرج بشباك نظيفة في كأس العالم بين منتخبات إفريقيا برصيد 4 مباريات متفوقا على النيجيري بيتر روفاي والكاميروني توماس نكونو والنيجيري فينسينت إنياما.

أيوب بوعدي

بات بوعدي أصغر لاعب إفريقي يحقق فوزا في كأس العالم بعمر 18 عاما و8 أشهر.

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وأقيمت المباراة على ملعب بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبات منتخب المغرب ثاني أكثر المنتخبات الإفريقية تسجيلا في كأس العالم بـ22 هدفا بالتساوي مع الكاميرون وخلف نيجيريا بهدف.

وبهذا الانتصار رفع منتخب المغرب رصيده للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة مؤقتا في انتظار مباراة البرازيل وهايتي.