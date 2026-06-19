كأس العالم - مؤتمر فاي: سنلعب بنفس الطموح.. وجميع لاعبي كوت ديفوار جاهزون

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 23:18

كتب : FilGoal

إيمرس فاي - كوت ديفوار

كشف إيمرس فاي مدرب منتخب كوت ديفوار أن فريقه لن يغير أسلوبه من أجل مواجهة ألمانيا، مشددًا على ثقته الكاملة في المجموعة التي تعمل معا منذ سنوات.

ويستعد منتخب كوت ديفوار لمواجهة ألمانيا غدا السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة لكأس العالم 2026.

وقال فاي خلال المؤتمر الصحفي: "لن نقوم بأي شيء مختلف من أجل التأهل، لدينا مجموعة تعمل معًا منذ سنوات، وسندخل مباراة ألمانيا بنفس طموحنا، وقد استعددنا لها جيدًا كما نفعل في جميع المباريات".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - منتخب كوت ديفوار يعلن نهاية أزمة إيلي واهي قبل مواجهة ألمانيا كأس العالم - منتخب كوت ديفوار يعلن غياب مهاجمه عن لقاء ألمانيا لأسباب قضائية ذا أثلتيك: اعتقال مهاجم كوت ديفوار قبل مشاركته في كأس العالم كأس العالم - مدرب الإكوادور: افتقدنا الدقة والتفاصيل والخسارة أمام كوت ديفوار غير عادلة

وعن إمكانية إجراء تغييرات في التشكيل قال: "إذا تابعت كأس أمم إفريقيا الأخيرة ستجد أن جميع اللاعبين يمكنهم المشاركة بشكل أساسي، ولا يوجد فارق بين لاعب وآخر داخل المنتخب".

وتطرق مدرب كوت ديفوار للحديث عن طريقة التعامل مع المباريات "أمام الإكوادور لم نكن المرشحين وحققنا الفوز، ولو لعبنا مباراة نكون فيها المرشحين سندخل بنفس التركيز ونستعد لجميع المنتخبات بنفس الطريقة".

وأتم حديثه عن الجاهزية لمواجهة ألمانيا "سنفاجئ الجميع أمام ألمانيا، دخلنا المباراة بتحضير كبير، شاهدنا مباراتهم الماضية، وهدفنا الوحيد هو التأهل إلى الدور المقبل".

ويقع منتخب كوت ديفوار في المجموعة الخامسة التي تضم كل من: "ألمانيا، والإكوادور، وكوراساو".

ويحتل منتخب ألمانيا صدارة المجموعة بثلاث نقاط بالتساوي مع كوت ديفوار لكن فارق الأهداف لصالح ألمانيا، فيما يتواجد الإكوادور في المركز الثالث بلا نقاط مثل كوراساو.

منتخب كوت ديفوار كأس العالم إيمرس فاي
نرشح لكم
تشكيل كأس العالم - صيباري يقود هجوم المغرب.. وتشي آدامز أساسي مع اسكتلندا مباشر كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. إهدار انفراد تام بعثة منتخب مصر تغادر لكندا استعدادا لمواجهة نيوزيلندا تشكيل كأس العالم – بالوجون يقود هجوم أمريكا.. ومحمد توري أساسي مع استراليا كأس العالم - ليكيب: الجزائر تتقدم بشكوى إلى فيفا بسبب التحكيم بعد الخسارة أمام الأرجنتين كأس العالم - يامال: جاهز للمساعدة لكن بحذر.. وأتمنى مواجهة هذا الفريق في النهائي كأس العالم - لاعب نيوزيلندا السابق لـ في الجول: صلاح التحدي الأكبر لإيقاف خطورة مصر كأس العالم – لا بديل عن الفوز ولكن.. سيناريوهات تأهل قطر إلى دور الـ 32
أخر الأخبار
تشكيل كأس العالم - صيباري يقود هجوم المغرب.. وتشي آدامز أساسي مع اسكتلندا 7 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر فاي: سنلعب بنفس الطموح.. وجميع لاعبي كوت ديفوار جاهزون 29 دقيقة | في المونديال
آس: بيتيس يفتح خط المفاوضات مع ريال مدريد لضم فران جارسيا ساعة | الكرة الأوروبية
كادينا سير: كريستنسن يوافق على تخفيض راتبه لتجديد عقده مع برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – المقاولون يطلب ضم عمار وعبد الله.. وهذه مطالب الإسماعيلي المالية ساعة | ميركاتو
مباشر كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. إهدار انفراد تام ساعة | في المونديال
بعثة منتخب مصر تغادر لكندا استعدادا لمواجهة نيوزيلندا 2 ساعة | في المونديال
بتروجيت يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر
/articles/531362/كأس-العالم-مؤتمر-فاي-سنلعب-بنفس-الطموح-وجميع-لاعبي-كوت-ديفوار-جاهزون