كأس العالم - مؤتمر فاي: سنلعب بنفس الطموح.. وجميع لاعبي كوت ديفوار جاهزون

كشف إيمرس فاي مدرب منتخب كوت ديفوار أن فريقه لن يغير أسلوبه من أجل مواجهة ألمانيا، مشددًا على ثقته الكاملة في المجموعة التي تعمل معا منذ سنوات.

ويستعد منتخب كوت ديفوار لمواجهة ألمانيا غدا السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة لكأس العالم 2026.

وقال فاي خلال المؤتمر الصحفي: "لن نقوم بأي شيء مختلف من أجل التأهل، لدينا مجموعة تعمل معًا منذ سنوات، وسندخل مباراة ألمانيا بنفس طموحنا، وقد استعددنا لها جيدًا كما نفعل في جميع المباريات".

وعن إمكانية إجراء تغييرات في التشكيل قال: "إذا تابعت كأس أمم إفريقيا الأخيرة ستجد أن جميع اللاعبين يمكنهم المشاركة بشكل أساسي، ولا يوجد فارق بين لاعب وآخر داخل المنتخب".

وتطرق مدرب كوت ديفوار للحديث عن طريقة التعامل مع المباريات "أمام الإكوادور لم نكن المرشحين وحققنا الفوز، ولو لعبنا مباراة نكون فيها المرشحين سندخل بنفس التركيز ونستعد لجميع المنتخبات بنفس الطريقة".

وأتم حديثه عن الجاهزية لمواجهة ألمانيا "سنفاجئ الجميع أمام ألمانيا، دخلنا المباراة بتحضير كبير، شاهدنا مباراتهم الماضية، وهدفنا الوحيد هو التأهل إلى الدور المقبل".

ويقع منتخب كوت ديفوار في المجموعة الخامسة التي تضم كل من: "ألمانيا، والإكوادور، وكوراساو".

ويحتل منتخب ألمانيا صدارة المجموعة بثلاث نقاط بالتساوي مع كوت ديفوار لكن فارق الأهداف لصالح ألمانيا، فيما يتواجد الإكوادور في المركز الثالث بلا نقاط مثل كوراساو.