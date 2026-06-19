الدوري الإنجليزي - قمة مانشستر في الجولة الرابعة.. جدول مباريات يونايتد في الموسم المقبل

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 14:09

كتب : FilGoal

احتفال ماتيوس كونيا بهدف مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن جدول مباريات الموسم المقبل من الدوري 2026 - 2027.

وينطلق الموسم يوم 21 أغسطس بمواجهة أرسنال البطل أمام كوفنتري سيتي الصاعد حديثا على ملعب الإمارات.

ويختتم الموسم يوم الأحد 30 مايو.

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وتأهلت فرق كوفنتري سيتي، وإبسويتش تاون، وهال سيتي إلى الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد، فيما هبط ولفرهامبتون، وبيرنلي، ووست هام.

وحل مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتوج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد منافسه مع مانشستر سيتي في موسم الوداع لـ بيب جوارديولا المدرب التاريخي للفريق.

وكشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، عن الإعلان عن مواعيد المباريات في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على إمكانية حدوث تغييرات إذا تقدمت الأندية الإنجليزية في المسابقات الأوروبية.

وسيشارك 9 من أندية الدوري الإنجليزي في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في الموسم الجديد.

ويبدأ مانشستر يونايتد الموسم أمام الصاعدين حديثا هال سيتي، وإبسويتش تاون، في أول جولتين بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي

فيما يواجه مانشستر سيتي في الجولة الرابعة.

وجاء ترتيب مباريات مانشستر يونايتد على النحو التالي:

الجولة الأولى: هال سيتي (خارج ملعبه)

الجولة الثانية: إبسويتش تاون (داخل ملعبه أولد ترافورد)

الجولة 3: إيفرتون (خارج ملعبه)

الجولة 4: مانشستر سيتي (داخل ملعبه أولد ترافورد)

الجولة 5: فولام (خارج ملعبه)

الجولة 6: توتنام هوتسبير (داخل ملعبه أولد ترافورد)

الجولة 7: ليدز يونايتد (خارج ملعبه)

الجولة 8: بورنموث (داخل ملعبه أولد ترافورد)

الجولة 9: تشيلسي (خارج ملعبه)

الجولة 10: أستون فيلا (داخل ملعبه أولد ترافورد)

الجولة 11: ليفربول (خارج ملعبه في أنفيلد)

الجولة 12: برينتفورد (داخل ملعبه أولد ترافورد)

الجولة 13: نيوكاسل (خارج ملعبه)

الجولة 14: كوفنتري سيتي (داخل ملعبه أولد ترافورد)

الجولة 15: كريستال بالاس (خارج ملعبه)

الجولة 16: أرسنال (خارج ملعبه في الإمارات)

الجولة 17: نوتنجهام فورست (على ملعبه أولد ترافورد)

الجولة 18: سندرلاند (على ملعبه أولد ترافورد)

الجولة 19: برايتون (خارج ملعبه)

الجولة 20: نيوكاسل (على ملعبه أولد ترافورد)

الجولة 21: أستون فيلا (خارج ملعبه)

الجولة 22: ليفربول (على ملعبه أولد ترافورد)

الجولة 23: برينتفورد (خارج ملعبه)

الجولة 24: تشيلسي (على ملعبه)

الجولة 25: برايتون (على ملعبه)

الجولة 26: نوتنجهام فورست (خارج ملعبه)

الجولة 27: أرسنال (داخل ملعبه)

الجولة 28: سندرلاند (خارج ملعبه)

الجولة 29: إيفرتون (داخل ملعبه)

الجولة 30: مانشستر سيتي (خارج ملعبه)

الجولة 31: هال سيتي (داخل ملعبه)

الجولة 32: إبسويتش تاون (خارج ملعبه)

الجولة 33: كريستال بالاس (داخل ملعبه)

الجولة 34: كوفنتري سيتي (خارج ملعبه)

الجولة 35: بورنموث (خارج ملعبه)

الجولة 36: ليدز يونايتد (داخل ملعبه)

الجولة 37: توتنام هوتسبير (خارج ملعبه)

الجولة 38: فولام (داخل ملعبه)

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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