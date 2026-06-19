كأس العالم - مدرب باراجواي: انتقدوني وليس اللاعبين لأنني سأرحل وهم باقون

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 08:23

كتب : FilGoal

جوستافو ألفارو - باراجواي

طالب جوستافو ألفارو مدرب باراجواي تخفيف حدة الانتقادات للاعبيه قبل لقاء تركيا عقب الخسارة الثقيلة أمام أمريكا بنتيجة 4-1 في كأس العالم.

وبدأ منتخب باراجواي مشواره بطريقة مخيبة بالخسارة 4-1 أمام أمريكا المستضيفة.

وقال ألفارو مدرب باراجواي في المؤتمر الصحفي: "انتقدوني. يمكنكم توجيه الانتقادات إليّ، لكن ليس إلى اللاعبين".

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وأضاف "احموا اللاعبين. أتعرفون لماذا؟ لأنه عند نهاية كأس العالم، سأرحل، لكنهم سيبقون. سيبقون وسيواصلون تمثيل البلاد".

وواصل "أرجوكم وجهوا لي الضربات. سأرفع رأسي وأتحمل كل لكماتكم. لكنني أطلب منكم فقط الدفاع عن اللاعبين، فهم أثمن ما يملكه المنتخب الوطني."

وأردف "أنهينا مباراة أمريكا يوم السبت وأنتم لا تزالوا تسألوا عنها. غدا لدينا مباراة نهائية ضد تركيا".

وأتم "نحن نمثل 7 ملايين شخص لذا أود أن أراكم تدافعون عن هذا القميص. يمكنكم تدمير المدرب، لا بأس بذلك".

وبدأ منتخب تركيا البطولة بالخسارة 2-0 ويدخل أيضا المباراة مثقلا بالانتقادات مثلما حدث في مؤتمر مونتيلا مدرب الأتراك. (طالع التفاصيل)

ويتذيل منتخبا تركيا وباراجواي الترتيب بدون نقاط، فيما يتصدر منتخبا أمريكا وأستراليا الترتيب برصيد 3 نقاط.

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