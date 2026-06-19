كأس العالم - مؤتمر مونتيلا: لاعبو تركيا رجال وليسوا آلات

كشف فينتشينزو مونتيلا مدرب تركيا أن بعض لاعبي فريقه تأثروا بالانتقادات بعد الخسارة من أستراليا في كأس العالم 2026 قبل لقاء باراجواي.

وبدأ منتخب تركيا البطولة بطريقة مخيبة بالسقوط في فخ الخسارة 2-0 أمام أستراليا.

وتبدأ مباراة تركيا ضد باراجواي في الجولة الثالثة في السادسة صباحا من يوم غدا السبت.

وقال مونتيلا في المؤتمر الصحفي: "لا تزعجني الانتقادات لأنني أكبر سنا قليلا وأستطيع تجاهل ذلك، لكن الكثير من لاعبي منتخب تركيا لاعبين أعمارهم 20 عاما أو أقل".

وأضاف "أعتقد أن اللاعبين تأثروا سلبيا، هم رجال وليسوا آلات. لذا تأثروا بسبب المبالغة بعض ردود الفعل".

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وعن استقبال عائلات اللاعبين أجاب: "قضينا ساعتين ممتعتين للغاية، ساعتين لم نفكر فيهما بالتأكيد فيما يتعين علينا القيام به غداً على أرض الملعب".

وأوضح "سنجري تغييرات تكتيكية في مباراة باراجواي لكنها ليست متعلقة بالأداء خلال مباراة أستراليا".

وأتم "حقق هذا الفريق بعض النتائج الرائعة في آخر 3 سنوات، وأعتقد أننا نستحق المزيد من الاحترام، حتى لو كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل قليلا".

ويستعد منتخب تركيا لمواجهة باراجواي بعدما خسر الأخير بنتيجة 4-1 في المباراة الأولى أمام أمريكا المستضيفة.

ويتذيل منتخبا تركيا وباراجواي الترتيب بدون نقاط، فيما يتصدر منتخبا أمريكا وأستراليا الترتيب برصيد 3 نقاط.