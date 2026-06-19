كأس العالم - مؤتمر وهبي: اسكتلندا مختلفة عن البرازيل.. وصيباري يركز مع المغرب

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 03:57

كتب : FilGoal

محمد صيباري - المغرب

أوضح محمد وهبي المدير الفني لـ المغرب عن اختلاف مواجهة اسكتلندا عن البرازيل.

ويلتقي منتخب المغرب مع اسكتلندا في الواحدة صباحا ليوم السبت ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

وقال محمد وهبي في المؤتمر الصحفي: "مواجهة اسكتلندا مختلفة عن البرازيل، البرازيل منتخب يتمتع بالمهارة الفنية لكنه أيضا قوي بدنيا جدا".

وأضاف "ربما يلعب منتخب اسكتلندا الكرة إلى الأمام بسرعة أكبر، كما أنهم متميزون جدا في الكرات الثانية".

وأردف "أعتقد أننا نستطيع أن نكون أفضل. اللاعبون يعلمون ذلك ونحن نعلمه. الهدف هو أن نكون أفضل في المباراة المقبلة، حتى لو كان السياق والمنافس مختلفين".

وعن تأثر لاعبه إسماعيل صيباري بمفاوضات انتقاله لبايرن ميونيخ أجاب: "نشعر جدا بالفخر عندما يتمكن اللاعبون المغاربة من اللعب لأندية كبيرة مثل بايرن ميونيخ".

وواصل "اللاعب هادئ جدا بشأن عملية الانتقال، ولا أعتقد أن بايرن كان عدوانيا للغاية في تواصله. هو يركز على اللعب للمغرب".

وكشفت شبكة "سكاي" أن جناح إيندهوفن خضع للكشف الطبي خلال تواجده في معسكر المغرب بأمريكا تمهيدا لانتقاله لبايرن ميونيخ الألماني.

وسجل صيباري هدف المغرب الوحيد في البطولة خلال التعادل مع البرازيل 1-1.

وانتصر المنتخب الاسكتلندي على هايتي بهدف دون رد، فيما فرض منتخب المغرب التعادل مع البرازيل بنتيجة 1-1.

الفوز منح اسكتلندا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعدما استفادت من تعادل المغرب ضد البرازيل.

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