كأس العالم - كانافارو: كأننا كنا نلعب في كولومبيا وليس المكسيك

أوضح الإيطالي فابيو كانافارو مدرب منتخب أوزبكستان أنه شعر أن فريقه واجه منتخب كولومبيا في بلاده وليس المكسيك التي استضافت المباراة.

واستهل منتخب كولومبيا مشواره في كأس العالم 2026 بالفوز على أوزبكستان بنتيجة 3-1 في ختام مباريات الجولة الأولى والمجموعة 12 في اللقاء الذي أقيم على ملعب أزيتكا في المكسيك.

وقال كانافارو في تصريحات للصحفيين: "لم تكن مباراة سهلة، نعم كنا نلعب في المكسيك، لكن الأجواء بدت وكأننا نلعب في كولومبيا بسبب هذا الحضور الجماهيري الكبير للكولومبيين".

وأضاف "أخبرت اللاعبين أنني فخور للغاية بما قدموه خلال اللقاء، لقد أعجبني ما شاهدته منهم".

وتابع "أعتقد أن ⁠النتيجة لا تعكس حجم الجهد الذي بذله منتخب أوزبكستان، عندما يقدم فريق واعد مثل فريقي هذا المستوى من الجهد، فإن الخسارة بنتيجة 3-1 ‌تبدو قاسية جدا".

وأكمل "هذه تجربة فريدة ومميزة للاعبينا، فالمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى ستظل ذكرى خالدة مدى الحياة".

وسيلتقي منتخب كولومبيا في الجولة الثانية مع الكونغو الديمقراطية، فيما يتواجه منتخب أوزبكستان مع البرتغال.

وسجل ثلاثية كولومبيا كل من دانييل مونوز ولويس دياز وخاميتون كامباز، فيما سجل عباسيك فايزولاييف هدف أوزبكستان الأول التاريخي في كأس العالم.

وللمرة الثالثة في تاريخه يبدأ منتخب كولومبيا مشواره في كأس العالم بانتصار بعدما فاز على الإمارات في 90 ووصل لدور الـ 16 وعلى اليونان في 2014 ووصل لربع النهائي.

وتصدر اللوس كافيتيروس المجموعة برصيد 3 نقاط مستفيدا من تعادل الكونغو الديمقراطية مع البرتغال.