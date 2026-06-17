الشاذلي: الانتهاء من مشروع نادي الزمالك في 5 سنوات.. ولا سبيل لأي انتكاسة مستقبلا

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 22:26

كتب : FilGoal

أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر

كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن موعد الانتهاء من المقر الثاني لنادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح الشاذلي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة صدى البلد: "كان هناك توجيه من الرئيس لكافة المؤسسات لإيجاد حل نهائي ومستدام لأزمة أرض نادي الزمالك، لا يمكن حدوث انتكاسة فيه مستقبلا، سواء انتكاسة مالية أو في نسب الإنشاءات."

وأضاف "تم العمل وفقا لدراسات تفصيلية تتعلق بالأرض والإنشاءات التي ستقام عليها والمرافق الرياضية والالتزامات المالية على نادي الزمالك والحفاظ على حقوق الدولة فيما يتعلق بقيمة الأرض والسداد والجدولة الخاصة بقيمة الأرض، وما يتعلق أيضا بالجدول الزمني المتفق عليه لحجم الإنشاءات الرياضية، والمرافق الرياضية، والجانب الاستثماري الذي سيتم تنفيذية على الأرض."

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وتابع "لأول مرة، الأزمة التي امتدت على مدار أكثر من 20 سنة، لم يحدث في أي مرة سابقة أن تم تقديم دراسات تفصيلية والتزامات وضوابط حاكمة لهذا المشروع، ليكون مشروع نهائي ومستدام يضمن سير تنفيذه، بالتزامات واضحة وتوقيتات محددة."

وأعلن المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة عن موعد الانتهاء من مقر الزمالك الجديد "بحد أقصى 5 سنوات على الأكثر، سيتم الانتهاء بنسبة 100 % من المنشآت والمرافق الرياضية والأمور الاستثمارية وما يتعلق بالأمور التجارية والفندقية، مع الأخذ بعين الاعتبار، أن كافة الخطوات متضمنة في التعاقد بين نادي الزمالك، وزارة الإسكان، ووزارة الشباب والرياضة، بشكل ملزم لكافة الأطراف."

وتابع الشاذلي "كان هناك توافق من كافة الجهات، الشبات والرياضة، ووزارة الإسكان، للوصول لحل نهائي لهذه الأزمة، وبات الآن لدينا شكل، معروف إلى أين سنصل."

وأكد "ليس هناك أي سبيل لوجود أي انتكاسات مستقبلا فيما يتعلق بهذا المشروع."

وأتم "الزمالك يعلم الآن كيف سيبدأ المشروع ومتى سينتهي وما التزاماته المالية، وكيف سيسدد الزمالك وفقا لآليات محددة في الأمور التعاقدية المتفق عليها."

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الزمالك محمد الشاذلي
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