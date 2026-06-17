"جزء استثماري ومكان استراتيجي".. حسين لبيب يكشف موقع أرض الزمالك الجديدة ومساحتها

كشف حسين لبيب رئيس الزمالك، عن إقامة النادي مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل منح أرض جديدة للنادي.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك في منطقة 6 أكتوبر بتوجيه من القيادة السياسية بالإسراع في إنهاء إجراءت تخصيص مساحة أرض له في منطقة مميزة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وقال لبيب في تصريحات عبر قناة صدى البلد "بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، الكل تكاتف لحل مشكلة أرض الزمالك المستمرة لأكثر من 20 عاما، والجميع يحاول حل تلك المشكلة بما يحفظ حقوق الدولة المصرية، وآمال نادي الزمالك في الوقت ذاته."

وقدم رئيس الزمالك الشكر لـ 4 جهات ساهمت في حل المشكلة "أوجه الشكر بالنيابة عن مجلس الإدارة وجماهير وأعضاء الجمعية العمومية للزمالك، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على متابعته الدائمة والمستمرة لحل تلك المشكلة."

وأضاف "جميع المؤسسات حاولت حل المشكلة، ولكن أخصص الشكر إلى الجهات الثلاث التالية: الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندسة رانيا المنشاوي وزيرة الإسكان، والمهندس محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، نظرا لتكاتفهم من أجل حل المشكلة بطريق سليم، وأشكرهم على مجهودهم."

وأضاف "الدولة المصرية ساعدت نادي الزمالك للوصول إلى ذلك الحل، ووضعت نادي الزمالك في مرتبة جيدة لإيصاله لبر الأمان."

وتابع "اطمئن جماهير نادي الزمالك، أن اليوم نجحنا في الوصول إلى حل مرض، وسيكون هناك استدامة مالية في حل المشاكل المالية المستمرة منذ أكثر من 20 عاما، مع ضخ أموال فورية للنادي لحل المشاكل الحالية، وسنعقد مؤتمرا صحفيا لشرح كافة التفاصيل ومواعيد تجهيز الفرع."

كما أشار إلى أن الاتفاق تضمن وجود جزء استثماري من أرض النادي "لدينا جزء استثماري في الأرض، لحل مشاكل نادي الزمالك، ونضع النادي على الطريق الصحيح لاستمرار مسيرة نادي الزمالك المستمرة منذ عام 1911."

وعن تفاصيل الأرض الجديدة، قال لبيب "الأرض الجديدة لنادي الزمالك مساحتها 65 فدانا، ملاصقة لمستشفى مجدي يعقوب، وهو مكان استراتيجي، وجاهزون للتحرك، ولن نبخل بأي جهد لتنفيذ الشروط التي تم وضعها في الاتفاق لتنفيذه بكافة حذافيره."

وأردف "لم نستلم الأرض بعد، ولكن الإجراءات تسير وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وسيكون هناك جلسات بمواعيد محددة لتسلم الأرض."

كما كشف عن فرع ثالث لنادي الزمالك "الدولة المصرية منفتحة على منح نادي الزمالك أرضا أخرى في التجمع الخامس بشرط الالتزام بالاشتراطات والأوقات المحددة لتجهيز فرع أكتوبر."

وعن أزمة فرع الزمالك الأساسي المتواجد في ميت عقبة "نحن بصدد التفاهم مع وزارة الأوقاف حول أرض ميت عقبة، بعد اجتماع مع أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومتفائلين خيرًا بحل كافة المشاكل."

وأوضح "خلال عدة أسابيع سيكون هناك اجتماعا آخر مع وزير الأوقاف وهيئة الأوقاف للوصول إلى حل في حضور وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل."

وكشف "من الوارد أن تشاركنا وزارة الأوقاف كشريك استثماري، وتوجهاتنا هي الحفاظ على أموال الدولة، وأموال نادي الزمالك، وبالتالي هناك إمكانية للشراكة، لن نستطيع أن نقوم بكل شيء وحدنا، ولكن يجب أن هناك مشاركة مع كافة الجهات."

وتحدث عن أزمة القيد وإمكانية بيع بعض لاعبي الفريق لحل الأزمة "نسعى لتحقيق البطولات، تقييم الأمر ليس ببيع أو شراء اللاعبين، وإنما المنافسة على البطولات، المبدأ الرئيسي هو تحقيق الهدف والبحث عن أفضل وسيلة لتحقيقه."

وأكمل "في يناير قمنا ببيع 2 من لاعبينا، وبالتالي نجحنا في تحقيق بطولة الدوري، فلا يرتبط الأمر بالبيع والشراء وإنما تحقيق أهداف النادي."

وأتم حديثه عن مدرب الزمالك المتوج ببطولة الدوري "معتمد جمال ابن نادي الزمالك، ولم نتفق بعد حول مستقبله."

وتوج الزمالك ببطولة الدوري تحت قيادة معتمد جمال مدرب الفريق، وكذلك قاد الفريق إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة الجزائري.