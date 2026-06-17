"تصريحاته تمس شرف الكرة الإسبانية".. برشلونة يدعو لاتخاذ إجراءات ضد بيريز

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانا رسميا ضد تصريحات فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

وطالب نادي برشلونة في بيانه، بتدخل كافة الجهات المسؤولية عن كرة القدم في إسبانيا، معتبرًا أن تصريحات بيريز تمس شرف وسمعة الدوري الإسباني، وكرة القدم الإسبانية.

ووصف برشلونة تصريحات بيريز بـ غير الصحيحة".

وتحدث بيريز في مؤتمر صحفي خلال شهر مايو الماضي عن قضية نيجريرا واصفا إياها بالفضيحة الأكبر في تاريخ كرة القدم.

وجاء بيان برشلونة كالتالي:

"يحث نادي برشلونة رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم، وهيئة السياحة الإسبانية، على اتخاذ إجراءات في ضوء التصريحات التي أدلى بها فلورنتينو بيريز.

وجه رئيس برشلونة، رافائيل يوستي إي أبيل، اليوم رسالة رسمية إلى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، ورافائيل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وفرانسيسكو سوتو رئيس لجنة الحكام الفنية، ، فيما يتعلق بالتصريحات التي أدلى بها رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، في مناسبات عامة مختلفة يومي 12 و13 مايو.

يرى نادي برشلونة أن هذه التصريحات، فضلاً عن كونها غير صحيحة، تُعدّ هجوماً خطيراً على شرف وسمعّة منافسات الدوري، وعلى مجتمع الحكام ككل، وأنها تُسيء إلى سمعة ومصداقية كرة القدم الاحترافية في إسبانيا.

ويحثّ النادي المنظمين المشاركين للبطولة والحكام على الدفاع عن سمعة مؤسساتهم، كما فعل النادي مؤخراً بطلبه للصلح، ويطالب أيضاً الجهات المعنية، في حدود صلاحياتها، باتخاذ الإجراءات القانونية المنسقة اللازمة ضد السيد بيريز بشكل عاجل، وذلك لحماية شرف ونزاهة ومكانة المؤسسات التي تمثلها والمسابقات التي تنظمها. "

ماذا قال فلورنتينو بيريز؟

شدد فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على أن العلاقة انقطعت تماما مع برشلونة مؤكدا أنه سيقدم شكوى إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قضية نيجريرا.

وقال بيريز في تصريحات عبر برنامج "إل شيرينجيتو" نقلتها إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية: "العلاقة مع برشلونة مقطوعة تمامًا، فقد علمت بملف نيجريرا منذ ثلاث سنوات، وهذه القضية هي أكبر قضية فساد في تاريخ كرة القدم".

وواصل "سنقدم كل الوثائق إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وتشيفرين رئيس يويفا على علم بما يحدث، ورابطة لا ليجا هم أعداء ريال مدريد".

وتحدث عن حملة التشويه وحالته الصحية وقال: "أنا لست مريضا، وهناك أوركسترا مجهزة ضدي".

كما قال بيريز في مؤتمر صحفي "سمعنا رئيس اللجنة الفنية للحكام يقول إنه يجب علينا نسيان قضية نيجريرا، كيف لنا أن ننساها؟ هذه حادثة لا سابقة لها في كرة القدم، إنها أكبر قضية فساد في التاريخ، علينا أن نكافح هذا".

وشدد "في قضية نيجريرا لم يتضرر ريال مدريد وحده، بل تضررت فرق أخرى أيضا، برشلونة دائما ما يخرج منتصرا، لنر إن كان الاتحاد الأوروبي سيتدخل في هذا الأمر، لأنه من المؤكد أنه سيفعل".

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 29 في تاريخه قبل جولات على النهاية.