تقرير: ألونسو يقرر الإبقاء على موهبة تشيلسي الشابة

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 19:32

كتب : FilGoal

جيوفاني كويندا جناح سبورتنج لشبونة

كشفت تقارير صحفية أن تشيلسي استقر على الإبقاء على جيوفاني كويندا ضمن صفوف الفريق الأول خلال الموسم المقبل، رغم التغييرات الكبيرة التي شهدها النادي في الفترة الأخيرة.

جيوفاني كويندا

النادي : سبورتنج لشبونة

تشيلسي

وكان تشيلسي قد أعلن في مارس 2025 توصله لاتفاق مع سبورتنج لشبونة لضم كويندا، الذي كان يبلغ 17 عاما آنذاك، على أن ينضم إلى النادي اللندني خلال صيف 2026.

وجاء الاتفاق في وقت كان فيه تشيلسي يسير في اتجاه مختلف تماما عما هو عليه الآن، إذ كان النادي يتوقع مواصلة التطور والمشاركة في البطولات الأوروبية.

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لكن بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز العاشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، والتعاقد مع الإسباني تشابي ألونسو لقيادة الفريق، تغيرت الكثير من الخطط داخل ستامفورد بريدج.

وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك"، فإن ملاك النادي يرون أن كويندا يجب أن يكون جزءا من الفريق الأول في الموسم الجديد، بدلا من خروجه على سبيل الإعارة.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب البرتغالي يعتزم بدء فترة الإعداد للموسم الجديد مبكرا من أجل إقناع ألونسو بقدراته وحجز مكان له في التشكيل.

ورغم معاناته من الإصابات خلال موسم 2025-2026، نجح كويندا في تسجيل 6 أهداف وصناعة 9 أخرى في مختلف المسابقات.

وخلال مسيرته مع سبورتنج لشبونة، ساهم اللاعب في 26 هدفا بتسجيل 9 وصناعة 17 خلال 86 مباراة بقميص الفريق الأول.

ويرى التقرير أن كويندا قد يمتلك فرصة كبيرة للتأقلم مع أفكار ألونسو، خاصة أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز.

وخاض اللاعب 32 مباراة مع سبورتنج لشبونة في مركز الجناح المتأخر "Wing-Back"، أغلبها في الجهة اليمنى وأحيانا في الجهة اليسرى.

ومع امتلاك تشيلسي لعدة خيارات في هذا المركز مثل ريس جيمس ومالو جوستو وجوريل هاتو، بالإضافة إلى احتمالية انضمام فالنتين باركو، فإن كويندا قد يمنح المدرب الإسباني حلولا إضافية بفضل قدرته على شغل أكثر من مركز.

ويعتقد تشابي ألونسو أن مرونة اللاعب التكتيكية وقدرته على اللعب في عدة أدوار قد تجعله عنصرا مهما في الفريق على مدار الموسم المقبل.

تشيلسي الدوري الإنجليزي تشابي ألونسو جيوفاني كويندا
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