كأس العالم - ميندي: كنا الأفضل في الشوط الأول أمام فرنسا.. ولم ننفذ الخطة المطلوبة

يرى إدوارد ميندي حارس مرمى السنغال أن فريقه كان الأفضل في الشوط الأول أمام فرنسا رغم الخسارة في الشوط الثاني.

وفاز منتخب فرنسا على السنغال 3-1 في افتتاح مبارياته في كأس العالم.

وقال ميندي في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "رغم ظهورنا بشكل أفضل في الشوط الأول إلا أننا لم ننجح في تنفيذ الخطة المحددة للمباراة".

وأضاف "في الشوط الأول لعبنا ببطئ، وفي الشوط الثاني كان يجب أن نرفع مستوانا وأن نكون أكثر شراسة في الهجوم، وأمام منتخبات بهذا المستوى يجب أن نكون في قمة مستوانا الدفاعي والهجومي".

وأكمل "عندما تواجه فرنسا لا يمكنك أن تفقد تركيزك لحظة واحدة لأنك تلعب ضد مواهب استثنائية".

وأتم تصريحاته "الفارق بين المنتخبين ليس كبيرا وكان يجب أن نكون أكثر ثباتا أمام فرنسا، ونحن قادرون على تقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة".

وسجل هدفي الديوك كل من : كيليان مبابي (هدفين)، وبرادلي باركولا، فيما أحرز إبراهيم مباي هدف منتخب السنغال الوحيد.

منتخب فرنسا رد الهزيمة للمنتخب السنغالي الذي كلفه الخسارة في افتتاح كأس العالم 2002 بهدف دون رد.

الديوك حافظوا على سجلهم الخالي من الهزائم في المباريات الافتتاحية منذ الهزيمة أمام السنغال في 2002، بواقع 4 انتصارات وتعادلين في 6 مباريات.

كيليان مبابي رفع رصيده الشخصي إلى 14 هدف في كأس العالم بفارق هدفين عن الألماني ميروسلاف كلوزه الهدف التاريخي لكأس العالم بواقع 16 هدفا. (طالع التفاصيل)

كما بات مبابي الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا في كأس العالم بعدما تخطى أوليفيه صاحب الـ13 هدفا، كما تخطاه وأصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بشكل عام بواقع 58 هدفا مقابل 57 هدفا لمهاجم أرسنال السابق.

منتخب فرنسا تصدر المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد 3 نقاط، في انتظار مباراة العراق ضد النرويج بالمجموعة ذاتها.