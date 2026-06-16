كأس العالم - هدفان لمعادلة رقم كلوزه.. مبابي الهداف التاريخي لفرنسا

انفرد كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي بصدارة الهدافين التاريخيين للديوك في كأس العالم والمباريات الدولية.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد أمريكا 2026

ونجح مبابي في تسجيل هدفين لفرنسا في شباك السنغال في المباراة المقامة بينهما، في كأس العالم 2026.

وسجل مبابي هدف فرنسا في الدقيقة 66 في شباك الحارس السنغالي ميندي، قبل أن يسجل الهدف الثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 90+6.

ونجح مبابي في الانفراد بصدارة الهدافين التاريخيين لفرنسا برصيد 58 هدفا، متجاوزا أوليفيه جيرو صاحب الـ 57 هدفا.

كما رفع مبابي رصيده في كأس العالم إلى 14 هدفا.

وتجاوز مبابي، جوست فونتي صاحب الـ 13 هدفا بقميص فرنسا في كأس العالم. وكذلك تجاوز الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب نفس الرصيد.

وبات مبابي على مقربة من الرقم القياسي التاريخي لهداف كأس العالم المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه بـ 16 هدفا.

قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم

ميروسلاف كلوزه 16 هدفا

رونالدو 15 هدفا

جيرد مولر - كيليان مبابي 14 هدفا

ليونيل ميسي - جوست فونتي 13 هدفا

ويتواجد المنتخبان في المجموعة التاسعة إلى جانب العراق والنرويج.

وجاءت أهداف مبابي في كأس العالم على النحو التالي:

4 أهداف في كأس العالم 2018

8 أهداف في كأس العالم 2022

هدفان في كأس العالم 2026