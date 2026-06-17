كأس العالم – ديشامب: شعرنا بالتوتر في البداية أمام السنغال

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 02:00

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب مدرب فرنسا في يورو 2024

يرى ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا أن فريقه كان يشعر بالتوتر في بداية مباراة السنغال، قبل الدخول في الأجواء وتحقيق الفوز.

وفاز منتخب فرنسا على السنغال 3-1 في افتتاح مبارياته في كأس العالم.

وقال ديشامب عقب المباراة: "الفوز يجعلنا أكثر راحة. كنا متخوّفين بعض الشيء، ونشعر بالتوتر في بداية المباراة، إذ كنا نواجه فريقًا قويًا، وبعد ذلك تمكّنا من اللعب بحرية أكبر".

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وأضاف "إن تغيير المراكز بين ديمبيلي ومايكل أوليسي أحدث الفارق بالنسبة لنا، وكان لـ باركولا تأثير حقيقي بعد دخوله. ومن الجيد دائمًا الفوز بأول مباراة، صحيح أنها ليست حاسمة، ولكننا سنستمتع بالفوز على أي حال".

وأتم تصريحاته "العديد من اللاعبين قادرون على حجز مكان أساسي في تشكيل فرنسا، مثل باركولا وريان شرقي، وبالتأكيد سنحتاج إليهم جميعًا. والمهم هو ما قدمه باركولا، وما نتوقع أن يقدمه باقي اللاعبين بالطريقة نفسها، لأننا سنحتاج إليهم جميعًا".

سجل هدفي الديوك كل من : كيليان مبابي (هدفين)، وبرادلي باركولا، فيما أحرز إبراهيم مباي هدف منتخب السنغال الوحيد.

منتخب فرنسا رد الهزيمة للمنتخب السنغالي الذي كلفه الخسارة في افتتاح كأس العالم 2002 بهدف دون رد.

الديوك حافظوا على سجلهم الخالي من الهزائم في المباريات الافتتاحية منذ الهزيمة أمام السنغال في 2002، بواقع 4 انتصارات وتعادلين في 6 مباريات.

كيليان مبابي رفع رصيده الشخصي إلى 14 هدف في كأس العالم بفارق هدفين عن الألماني ميروسلاف كلوزه الهدف التاريخي لكأس العالم بواقع 16 هدفا. (طالع التفاصيل)

كما بات مبابي الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا في كأس العالم بعدما تخطى أوليفيه صاحب الـ13 هدفا، كما تخطاه وأصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بشكل عام بواقع 58 هدفا مقابل 57 هدفا لمهاجم أرسنال السابق.

منتخب فرنسا تصدر المجموعة التاسعة مؤقتا برصيد 3 نقاط، في انتظار مباراة العراق ضد النرويج بالمجموعة ذاتها.

كأس العالم فرنسا السنغال
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