كأس العالم - جارديان: فيفا رفض إدانة حكم ألمانيا وكوراساو

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إدانة أو إيقاف شون إيفانز الحكم الأسترالي لمباراة ألمانيا ضد كوراساو.

واتُهم إيفانز بإشارة عنصرية وخضع لتحقيق من فيفا. (طالع التفاصيل)

وأصدرت شبكة أصدرت شبكة "فير" المناهضة للتمييز في كرة القدم، بيانا مساء الأحد جاء فيه: "تشير نصيحة خبرائنا إلى أن الإشارة المستخدمة تشبه بوضوح إشارة "موافق" باليد المقلوبة، والتي تُستخدم كرمز "لتفوق العرق الأبيض" في أوساط اليمين المتطرف العالمية".

ووفقا لصحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية فإن لجنة الانضباط المستقلة التابعة لفيفا، بعد التحقيق لم تجد أي دليل على مخالفة قواعد الانضباط الخاصة بفيفا.

كما أصر الأسترالي على أنه يتعمد القيام بأي لفتة وأنه لم يكن على علم بالضجة التي أثيرت إلا بعد انتهاء المباراة.

وأوضح إيفانز في بيان له: "أود أن أؤكد أنني لم أتعمد القيام بأي إيماءة أو رمز باليد للتعبير عن رسالة أو انتماء أو لعبة أو معتقد من أي نوع. التفسير الوحيد الذي يمكنني تقديمه هو أن الحركة كانت ارتعاشا لا إراديا لا شعوريا، ولم أكن مدركا أنني قمت بها في ذلك الوقت. وقد أظهرت الصور التي التُقطت لاحقًا أثناء المباراة أنني كررت هذه الحركة عدة مرات بينما كنت أمسك قلمًا بين أصابعي".

"إن التغطية الإعلامية التي أعقبت هذا الحادث لا تعكس حقيقتي. بالطبع، أتفهم كيف تم تفسير الإشارة وأنا آسف لذلك، لكنني أريد أن أوضح بشكل قاطع أنني لم أقم عن علم أو عمداً بإشارة اليد المذكورة".

"إن إدارة المباريات في كأس العالم هي أكبر شرف في مسيرتي المهنية، وأتطلع إلى دعم زملائي خلال بقية البطولة."

وانتهت المباراة بفوز ألمانيا بنتيجة 7-1 في أكبر نتيجة بالبطولة حتى الآن.

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