كأس العالم - ذا أثليتك: إشارة عنصرية من حكم مباراة ألمانيا وكوراساو

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 07:17

كتب : FilGoal

الحكم الأسترالي شون إيفانز

اتُهم الحكم الأسترالي شون إيفانز بإشارة عنصرية خلال مباراة ألمانيا ضد كوراساو.

وانتهت المباراة بفوز ألمانيا بنتيجة 7-1 في أكبر نتيجة بالبطولة حتى الآن.

الحكم هو أحد حكام تقنية الفيديو وظهر وهو يؤدي الإشارة أثناء انتقاله الكاميرا لهم قبل بداية اللقاء.

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وظهر الأسترالي شون إيفانز ممسكا بالإبهام والسبابة بينما تُمد باقي أصابع اليد وهي إشارة إلى "تفوق العرق الأبيض".

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" وسبق أن أشار برينتون تارانت، وهو من دعاة تفوق العرق الأبيض الأسترالي، برسم هذا الرمز خلال جلسة استماع في قاعة المحكمة عام 2019 بعد اعتقاله بتهمة قتل 50 شخصا في إطلاق نار على مساجد في نيوزيلندا.

ورد متحدث من فيفا لشبكة "ذا أثليتك" على أنهم على علم بالحادث.

وأصدرت شبكة أصدرت شبكة "فير" المناهضة للتمييز في كرة القدم، بيانا مساء الأحد جاء فيه: "تشير نصيحة خبرائنا إلى أن الإشارة المستخدمة تشبه بوضوح إشارة "موافق" باليد المقلوبة، والتي تُستخدم كرمز "لتفوق العرق الأبيض" في أوساط اليمين المتطرف العالمية".

وأضاف البيان "لماذا يستخدم حكم تقنية الفيديو هذا الرمز في حدث كرة قدم عالمي في اللحظة التي يعلم فيها أن الكاميرات موجهة نحوه؟ لا يمكن إلا أن يكون ذلك لأنه يتعمد بث رمز نازي جديد يميني متطرف."

وأردف "نلاحظ أنه في المباراتين التاليتين يبدو أن مخرجي التلفزيون قد توقفوا عن تقديم لجنة تقنية الفيديو عبر الشاشات."

كأس العالم العنصرية الحكم الأسترالي شون إيفانز
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