كأس العالم - ذا أثليتك: إشارة عنصرية من حكم مباراة ألمانيا وكوراساو

اتُهم الحكم الأسترالي شون إيفانز بإشارة عنصرية خلال مباراة ألمانيا ضد كوراساو.

وانتهت المباراة بفوز ألمانيا بنتيجة 7-1 في أكبر نتيجة بالبطولة حتى الآن.

الحكم هو أحد حكام تقنية الفيديو وظهر وهو يؤدي الإشارة أثناء انتقاله الكاميرا لهم قبل بداية اللقاء.

وظهر الأسترالي شون إيفانز ممسكا بالإبهام والسبابة بينما تُمد باقي أصابع اليد وهي إشارة إلى "تفوق العرق الأبيض".

@FOXSports @FIFAWorldCup I don’t usually post controversial things but this is unacceptable. Watching the start of Germany vs Curaçao, the Australian replay official Shaun Evans gives the OK sign with his right hand. This is a known white supremacist sign. Please share. pic.twitter.com/5Nq5gfyxmj — James Weyer (@James_Weyer_) June 14, 2026

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" وسبق أن أشار برينتون تارانت، وهو من دعاة تفوق العرق الأبيض الأسترالي، برسم هذا الرمز خلال جلسة استماع في قاعة المحكمة عام 2019 بعد اعتقاله بتهمة قتل 50 شخصا في إطلاق نار على مساجد في نيوزيلندا.

ورد متحدث من فيفا لشبكة "ذا أثليتك" على أنهم على علم بالحادث.

وأصدرت شبكة أصدرت شبكة "فير" المناهضة للتمييز في كرة القدم، بيانا مساء الأحد جاء فيه: "تشير نصيحة خبرائنا إلى أن الإشارة المستخدمة تشبه بوضوح إشارة "موافق" باليد المقلوبة، والتي تُستخدم كرمز "لتفوق العرق الأبيض" في أوساط اليمين المتطرف العالمية".

وأضاف البيان "لماذا يستخدم حكم تقنية الفيديو هذا الرمز في حدث كرة قدم عالمي في اللحظة التي يعلم فيها أن الكاميرات موجهة نحوه؟ لا يمكن إلا أن يكون ذلك لأنه يتعمد بث رمز نازي جديد يميني متطرف."

وأردف "نلاحظ أنه في المباراتين التاليتين يبدو أن مخرجي التلفزيون قد توقفوا عن تقديم لجنة تقنية الفيديو عبر الشاشات."