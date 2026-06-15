كأس العالم - ضمن ثلاثي جديد.. شوبير يدخل قائمة الآباء والأبناء الذي شاركوا في البطولة

دخل مصطفى شوبير قائمة الآباء والأبناء الذي شاركوا في كأس العالم ضمن ثلاثي جديد في نسخة 2026.

وسبق وأن شارك الأب أحمد شوبير مع منتخب مصر في كأس العالم 1990.

وبعد 36 عاما يشارك الابن مصطفى شوبير في نسخة 2026 من كأس العالم.

ويشارك ثلاثي من الأبناء الذي سبق وشارك أبائهم في كأس العالم بنسخة 2026.

وجاءت قائمة الثلاثي الذي يشارك في النسخة الحالية كالآتي:

- مصطفى شوبير / أحمد شوبير - (منتخب مصر)

- سباستيان برهالتر / جريج برهالتر - (منتخب أمريكا)

- لوكا زيدان (الجزائر) / زين الدين زيدان - (منتخب فرنسا)

وأصبحت القائمة تضم 30 ثنائي من الأب والابن شارك في كأس العالم.

وضمت قائمة الـ 27 السابقة كل من:

- لويس بيري وماريو بيريز (المكسيك)

- مارتي فانتولرا وخوسيه فانتولرا (إسبانيا والمكسيك)

- دومينجوس دا جويا وأديمير دا جويا (البرازيل)

- روجر ريو وباتريس ريو (فرنسا)

- نيكولاي لوبيسكو وإيوان لوبيسكو (رومانيا)

- تشيزاري مالديني وباولو مالديني (إيطاليا)

- مانويل سانشيز ومانولو سانشيز (إسبانيا)

- روي أندرسون وباتريك أندرسون (السويد)

- جان دجوركاييف ويوري دجوركاييف (فرنسا)

- جان فيرهين وجيرت فيرهين (بلجيكا)

- روي أندرسون ودانيال أندرسون (السويد)

- تشا بومكون وتشا دوري (كوريا الجنوبية)

- خوليو مونتيرو كاستيلو وباولو مونتيرو (أوروجواي)

- بابلو فورلان ودييجو فورلان (أوروجواي)

- أندرس ليندروث وتوبياس ليندروث (السويد)

- ميجيل أنخيل ألونسو وتشابي ألونسو (إسبانيا)

- ميجيل رينا وبيبي رينا (إسبانيا)

- فلودزيميرز سمولاريك وإيبي سمولاريك (بولندا)

- خافيير هيرنانديز وخافيير هيرنانديز "تشيشاريتو" (المكسيك)

- جان كوزاك ويان كوزاك (تشيكوسلوفاكيا وسلوفاكيا)

- فلاديمير فايس وفلاديمير فايس (تشيكوسلوفاكيا وسلوفاكيا)

- داني بليند ودالي بليند (هولندا)

- ألكسندر جيمارايش وسيلسو بورخيس (كوستاريكا)

- مازينيو وتياجو (البرازيل وإسبانيا)

- بيتر شمايكل وكاسبر شمايكل (الدنمارك)

- كلاوديو رينا وجيوفاني رينا (أمريكا)

- ليليان تورام وماركوس تورام (فرنسا)