كأس العالم - ضمن ثلاثي جديد.. شوبير يدخل قائمة الآباء والأبناء الذي شاركوا في البطولة

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 22:07

كتب : محمد سمير

مصطفى شوبير - أحمد شوبير

دخل مصطفى شوبير قائمة الآباء والأبناء الذي شاركوا في كأس العالم ضمن ثلاثي جديد في نسخة 2026.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

أحمد شوبير

النادي :

مصر

وسبق وأن شارك الأب أحمد شوبير مع منتخب مصر في كأس العالم 1990.

وبعد 36 عاما يشارك الابن مصطفى شوبير في نسخة 2026 من كأس العالم.

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ويشارك ثلاثي من الأبناء الذي سبق وشارك أبائهم في كأس العالم بنسخة 2026.

وجاءت قائمة الثلاثي الذي يشارك في النسخة الحالية كالآتي:

- مصطفى شوبير / أحمد شوبير - (منتخب مصر)

- سباستيان برهالتر / جريج برهالتر - (منتخب أمريكا)

- لوكا زيدان (الجزائر) / زين الدين زيدان - (منتخب فرنسا)

وأصبحت القائمة تضم 30 ثنائي من الأب والابن شارك في كأس العالم.

وضمت قائمة الـ 27 السابقة كل من:

- لويس بيري وماريو بيريز (المكسيك)

- مارتي فانتولرا وخوسيه فانتولرا (إسبانيا والمكسيك)

- دومينجوس دا جويا وأديمير دا جويا (البرازيل)

- روجر ريو وباتريس ريو (فرنسا)

- نيكولاي لوبيسكو وإيوان لوبيسكو (رومانيا)

- تشيزاري مالديني وباولو مالديني (إيطاليا)

- مانويل سانشيز ومانولو سانشيز (إسبانيا)

- روي أندرسون وباتريك أندرسون (السويد)

- جان دجوركاييف ويوري دجوركاييف (فرنسا)

- جان فيرهين وجيرت فيرهين (بلجيكا)

- روي أندرسون ودانيال أندرسون (السويد)

- تشا بومكون وتشا دوري (كوريا الجنوبية)

- خوليو مونتيرو كاستيلو وباولو مونتيرو (أوروجواي)

- بابلو فورلان ودييجو فورلان (أوروجواي)

- أندرس ليندروث وتوبياس ليندروث (السويد)

- ميجيل أنخيل ألونسو وتشابي ألونسو (إسبانيا)

- ميجيل رينا وبيبي رينا (إسبانيا)

- فلودزيميرز سمولاريك وإيبي سمولاريك (بولندا)

- خافيير هيرنانديز وخافيير هيرنانديز "تشيشاريتو" (المكسيك)

- جان كوزاك ويان كوزاك (تشيكوسلوفاكيا وسلوفاكيا)

- فلاديمير فايس وفلاديمير فايس (تشيكوسلوفاكيا وسلوفاكيا)

- داني بليند ودالي بليند (هولندا)

- ألكسندر جيمارايش وسيلسو بورخيس (كوستاريكا)

- مازينيو وتياجو (البرازيل وإسبانيا)

- بيتر شمايكل وكاسبر شمايكل (الدنمارك)

- كلاوديو رينا وجيوفاني رينا (أمريكا)

- ليليان تورام وماركوس تورام (فرنسا)

كأس العالم مصطفى شوبير أحمد شوبير
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