توضيح من الهلال بعد تولي ريجيكامب تدريب الترجي

أوضح نادي الهلال السوداني اللغط بشأن تعيين الروماني لورينتيو ريجيكامب مدربا للترجي التونسي.

وكان الهلال السوداني قد أعلن منذ 4 أيام تمديد عقد ريجيكامب لمدة عام.

إلا أن النادي أوضح في بيان رسمي عن الأمر.

وجاء البيان كالتالي:

ظل مجلس إدارة نادي الهلال، حريصاً على دعم سياسة الاستقرار الفني، التي تنعكس بشكل كبير على نتائج الفريق، ومن هذا المنطلق، إضافة إلى الاستشارات الفنية التي قام بها المجلس، فقد تم التأمين على استمرار الطاقم الفني بقيادة الروماني ريجيكامب، لموسم جديد.

على ضوء ذلك دخل مجلس الإدارة في مفاوضات مع المدرب، تم خلالها مناقشة الكثير من التفاصيل المتعلقة بالتجديد، وقد مضت العملية التفاوضية بصورة سلسة.

وبعد تجهيز النادي للعقد تمهيدا للتوقيع، فضل المدرب أن يتم التوقيع على مذكرة تفاهم على أن يتم إرجاء التعاقد النهائي، حتى يطلع المحامي الخاص بالمدرب على الشكل الأخير للعقد.

وبالفعل فقد استجاب المجلس لرغبة المدرب، وتم التوقيع على المذكرة التي تم نشر صور التوقيع عليها، وتم إرسال العقد النهائي للمدرب تمهيدا لمراجعته بواسط المحامي وقبل ذلك جرت العديد من التفاهمات بشأن الموسم القادم والترتيب له، وفق رؤية الطاقم الفني، بما في ذلك برنامج الإعداد.

تفاجأ مجلس إدارة نادي الهلال بوصول المدير الفني إلى تونس، وقد تم استفساره رسميا بشأن الخطوة، إلا أنه أنكر أي نية للتعاقد مع أي ناد في تونس وبرر الخطوة برغبته في الحصول على أمواله لدى الترجي التونسي.

وأقدم المدرب على خطوة غريبة وهي مطالبته بزيادة راتبه، رغم الزيادة التي نص عليها العقد الجديد، وموافقة المدرب عليها قبل مغادرة السودان، وعلى ضوء ذلك أمهله المجلس 48 ساعة فقط للرد على العقد.

وانتهت مهلة الـ 48 التي تم تحديدها بواسـط الإدارة، ولـم تتلق أي رد من المدرب، وقد انتهت بذلك علاقة نادينـا بالمدرب، وبدأ المجلس مباشرة البحث عن مدرب جديد، ووضع مجموعة من الأسماء التي تتمتع بالقدرة على الانسجام مع مشروع النادي الخاص بفريق الكرة، وسيوافيكم المجلس بكافة المستجدات في هذا الملف.

ختاما، يعرب مجلس إدارة نادي الهلال، عن أسفه للمماطلة التي اتبعها الروماني ريجيكامب، الذي لم يحترم المواثيق واتبع سياسة بعيدة عن الاحترافية والمهنية، ويطمئن النادي كافة محبيه بأن هذا الملف يدار بالحكمة المطلوبة، وأن مسيرة فريق الكرة ماضية إلى غاياتها بإذن الله، والله ولي التوفيق.

وتعد هذه الولاية هي الثانية لريجيكامب مع الترجي.

وكانت الولاية الأولى في شهر نوفمبر من موسم 2024-2025 واستمرت حتى شهر مارس من الموسم ذاته.

وتوج ريجيكامب مع الترجي ببطولة السوبر التونسي.

قبل نحو شهر من الآن، قرر الترجي التخلي عن خدمات مدربه الفرنسي باتريسل بوميل.

وبعدها أعلن نادي الترجي التونسي تعيين نجمه السابق شكري الواعر مسؤولا عن فرع كرة القدم.

ويعد الواعر أحد أساطير حراسة المرمى في نادي الترجي والمنتخب التونسي.

وجاء قرار تعيين الواعر ضمن عدة قرارات اتخذتها إدارة نادي الترجي التونسي بعد خسارة لقب الدوري، والخروج من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الترجي لقب الدوري لصالح غريمه التقليدي النادي الإفريقي.

فيما ودع دوري أبطال إفريقيا من الدور نص النهائي على حساب صنداونز.