تقرير: نوتنجهام يسعى لضم فابيو فيريرا من أرسنال
الأحد، 14 يونيو 2026 - 20:08
كتب : FilGoal
يستهدف نادي نوتنهجام فورست ضم البرتغالي فابيو فيريرا لاعب وسط أرسنال في الموسم المقبل.
فابيو فيريرا دا سيلفا
النادي :
وكشف موقع "سبورتس مول" أن نادي نوتنجهام رصد مبلغ 24 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب.
وقضى فابيو فيريرا الموسم الماضي معارا من أرسنال إلى نادي هامبورج الألماني.
لكن النادي الألماني لم يفعل بند شراء اللاعب من نظيره الإنجليزي.
وخرج اللاعب من حسابات ميكيل أرتيتا الذي يمتلك الكثير من اللاعبين في خط الوسط.
ولم يشارك فيريرا مع أرسنال منذ موسم 2023-2024، حيث قضى الموسمين الماضيين معارا مع بورتو ثم هامبورج.
البالغ من العمر 26 عاما في الموسم الماضي مع هامبورج لعب 29 مباراة في الدوري الألماني، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.
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