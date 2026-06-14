تقرير: نوتنجهام يسعى لضم فابيو فيريرا من أرسنال

الأحد، 14 يونيو 2026 - 20:08

كتب : FilGoal

فابيو فييرا - بورتو

يستهدف نادي نوتنهجام فورست ضم البرتغالي فابيو فيريرا لاعب وسط أرسنال في الموسم المقبل.

وكشف موقع "سبورتس مول" أن نادي نوتنجهام رصد مبلغ 24 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب.

وقضى فابيو فيريرا الموسم الماضي معارا من أرسنال إلى نادي هامبورج الألماني.

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لكن النادي الألماني لم يفعل بند شراء اللاعب من نظيره الإنجليزي.

وخرج اللاعب من حسابات ميكيل أرتيتا الذي يمتلك الكثير من اللاعبين في خط الوسط.

ولم يشارك فيريرا مع أرسنال منذ موسم 2023-2024، حيث قضى الموسمين الماضيين معارا مع بورتو ثم هامبورج.

البالغ من العمر 26 عاما في الموسم الماضي مع هامبورج لعب 29 مباراة في الدوري الألماني، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

فابيو فيريرا أرسنال الدوري الإنجليزي نوتنجهام
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