ريجيكامف يصل تونس لتدريب الترجي

الأحد، 14 يونيو 2026 - 15:12

كتب : FilGoal

لورينت ريجيكامف - الوصل

أفادت إذاعة موزاييك أن الروماني لورينتيو ريجيكامف وصل تونس تمهيدا لتدريب الترجي.

وأوضح التقرير أن ريجيكامف وصل صباح يوم الأحد إلى تونس لاستكمال إجراءات التعاقد مع الترجي التونسي.

ومن المنتظر أن يعقد ريجيكامف جلسة مع رئيس النادي حمدي المدب ونائبه المكلف بكرة القدم شكري الواعر، لحسم بعض التفاصيل الأخيرة قبل التوقيع الرسمي على العقد.

أخبار متعلقة:
رغم السفر إلى سياتل.. مدافع بلجيكا يغيب أمام مصر كأس العالم - وهبي: مشاركة بوعدي أمام البرازيل لم تكن مخاطرة بي بي سي: فيفا يقرر دفع راتب الحكم أرتان بعد منعه من دخول أمريكا مدافع بلجيكا يوضح كيف ستؤثر نتيجة لقاء مصر على التشكيل في باقي المباريات

قبل نحو شهر من الآن، قرر الترجي التخلي عن خدمات مدربه الفرنسي باتريسل بوميل.

وبعدها أعلن نادي الترجي التونسي تعيين نجمه السابق شكري الواعر مسؤولا عن فرع كرة القدم.

ويعد الواعر أحد أساطير حراسة المرمى في نادي الترجي والمنتخب التونسي.

وجاء قرار تعيين الواعر ضمن عدة قرارات اتخذتها إدارة نادي الترجي التونسي بعد خسارة لقب الدوري، والخروج من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الترجي لقب الدوري لصالح غريمه التقليدي النادي الإفريقي.

فيما ودع دوري أبطال إفريقيا من الدور نص النهائي على حساب صنداونز.

الترجي لورينتيو ريجيكامف
نرشح لكم
كأس العالم - إيمرس فاي: لن نفكر في تحقيق فوز واحد فقط بالمجموعات كأس العالم - حكيمي: تعادلنا مع البرازيل لكننا سعداء بهذا الأداء وهبي عقدة البرازيل تشكيل كأس العالم – البرازيل بالقوة الضاربة.. ودياز يقود هجوم المغرب لقجع: المغرب لن يتقدم مجددا لاستضافة أي بطولة إفريقية أخرى متحف كأس العالم - قميص منتخب المغرب التاريخي في المونديال مواعيد مباريات السبت 13 يونيو وفجر الأحد.. قطر ضد سويسرا والمغرب في مواجهة البرازيل كأس العالم - مؤتمر حكيمي: نعرف كيف نلعب في الحرارة المرتفعة
أخر الأخبار
كأس العالم - توريس: أركز فقط على مباراة كاب فيردي ولا أهتم بالشائعات 28 دقيقة | في المونديال
تقرير: جفارديول يجدد عقده مع مانشستر سيتي ويغلق الباب أمام ريال مدريد 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: أربيلوا يقترب من تولي تدريب فولام ساعة | الدوري الإنجليزي
منافس مصر - رئيس الاتحاد الإيراني يوجه انتقادات لتنظيم الولايات المتحدة لكأس العالم ساعة | في المونديال
آس: رغم اقترابه من نيوكاسل.. ريال مدريد ينجح في الاحتفاظ ببند حق شراء فيكتور مونيوز ساعة | الدوري الإسباني
سبورت: ريال مدريد دخل سباق التعاقد مع كوكوريا ساعة | ميركاتو
كأس العالم - دي يونج: لدي حماس هائل للمشاركة في البطولة.. وغيابي عن اليورو يمنحي حافزا إضافيا 2 ساعة | في المونديال
أيوب بوعدي: سعيد باهتمام بعض الأندية بضمي ولكن 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 2 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 3 بعد فقدان وعيه من جديد.. طبيب منتخب الدنمارك يكشف مستجدات حالة كريستيان إريكسن 4 خبر في الجول - الحسين عموتة يوقع عقود تدريب الأهلي
/articles/530909/ريجيكامف-يصل-تونس-لتدريب-الترجي