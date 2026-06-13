تقرير إيطالي: توتنام لديه فرصة لضم مهاجم ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن توتنام هوتسبير حصل على فرصة للتعاقد مع المهاجم المكسيكي سانتياجو خيمينيز لاعب ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعمل المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، الذي تولى تدريب توتنام مؤخرًا، على إعادة تشكيل صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، بعدما أبرم النادي بالفعل صفقات عدة لتعزيز تشكيلته.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن ممثلي خيمينيز عرضوا اللاعب على توتنام في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع ميلان.

وكان المهاجم المكسيكي قد انتقل إلى ميلان قادمًا من فينورد الهولندي في صفقة كبيرة خلال فبراير 2025، إلا أن تجربته في إيطاليا لم تسر كما كان متوقعًا.

وخلال 37 مباراة بقميص ميلان، سجل خيمينيز 7 أهداف وصنع 6 أخرى فقط، كما فشل في هز الشباك بأي مباراة في الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي.

ورغم استمرار تواجده ضمن قائمة منتخب المكسيك المشاركة في كأس العالم، فإن مستواه مع الفريق الإيطالي أثار الكثير من التساؤلات.

وأشار التقرير إلى أن عدم تأهل ميلان إلى دوري أبطال أوروبا قد يدفع النادي لإعادة النظر في بعض عناصره الهجومية، ما فتح الباب أمام إمكانية رحيل اللاعب هذا الصيف.

ومع ذلك، لا يزال خيمينيز يفضل الاستمرار في ملعب سان سيرو وإثبات قدراته مع الروسونيري، بينما يُعد لاتسيو من بين الأندية المهتمة أيضًا بالحصول على خدماته.

ويرتبط المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا بعقد مع ميلان يمتد لثلاثة مواسم أخرى.

ورغم أن التعاقد مع خيمينيز كان سيُعتبر صفقة كبيرة لو تم مباشرة بعد تألقه مع فينورد، حيث سجل 65 هدفًا في 105 مباريات مع النادي الهولندي، فإن الوضع تغير كثيرًا بعد تراجع مستواه في إيطاليا.

ويرى التقرير أن فرص خيمينيز في المشاركة الأساسية مع توتنام لن تكون مضمونة، إذ سيتواجد خلف دومينيك سولانكي وريشارليسون في ترتيب المهاجمين، حال استمرار البرازيلي مع الفريق اللندني.

كما أشار إلى أن توتنام لا يحتاج حاليًا إلى مهاجم بنفس مواصفات خيمينيز، في الوقت الذي يحتاج فيه اللاعب للانتقال إلى فريق يمنحه فرصة اللعب بشكل منتظم إذا قرر الرحيل عن ميلان.