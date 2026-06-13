تقرير: أرسنال مهتم بضم جناح يوناني

السبت، 13 يونيو 2026 - 19:01

كتب : FilGoal

كريستوس تزوليس

كشفت تقارير صحفية أن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، أجرى محادثات مع الجناح اليوناني كريستوس تزوليس لاعب كلوب بروج البلجيكي، تمهيدًا لاحتمال التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغم تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يستعد النادي اللندني لإبرام عدة صفقات جديدة، خاصة في الخط الأمامي، الذي يُعد من أبرز المراكز التي يسعى أرتيتا لتدعيمها قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومع ارتباط البلجيكي لياندرو تروسارد بإمكانية الرحيل عن ملعب الإمارات، أصبح التعاقد مع جناح أيسر جديد أولوية بالنسبة للمدرب الإسباني.

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وبحسب الصحفي اليوناني ديميتريس ماناكوس، فإن تزوليس يُعد الخيار المفضل لأرتيتا لتعويض تروسارد، مشيرًا إلى أن محادثات مباشرة جرت بالفعل بين المدرب واللاعب الدولي اليوناني.

وأضاف التقرير أن فرص إتمام الصفقة "مرتفعة للغاية"، رغم أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لا يزال مرتبطًا بعقد مع كلوب بروج يمتد لأربعة مواسم أخرى.

وقدم تزوليس موسمًا استثنائيًا مع الفريق البلجيكي خلال 2025-2026، إذ سجل 22 هدفًا وصنع 29 هدفًا آخر في 52 مباراة بمختلف المسابقات.

وسبق للاعب خوض تجربة في الكرة الإنجليزية مع نورويتش سيتي بين صيف 2021 ويناير 2023، لكنه لم يحقق النجاح المنتظر آنذاك بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدفين فقط خلال 30 مباراة.

ورغم أن البعض يرى أن أرسنال، بصفته بطل الدوري الإنجليزي ووصيف دوري أبطال أوروبا، قد يسعى لأسماء أكبر في سوق الانتقالات، فإن تزوليس يواصل التطور بشكل لافت، كما يمتلك خبرة دولية جيدة مع منتخب اليونان بعدما خاض 34 مباراة دولية سجل خلالها 9 أهداف.

ويُقدر أرتيتا كذلك قدرة اللاعب على شغل أكثر من مركز هجومي، إذ يُنظر إليه باعتباره نسخة أصغر سنًا من لياندرو تروسارد، مع امتلاكه هامشًا أكبر للتطور.

كما يمتلك تزوليس سجلًا جيدًا على المستوى الأوروبي، بعدما ساهم بـ7 أهداف بين تسجيل وصناعة خلال 21 مباراة في دوري أبطال أوروبا بقميص كلوب بروج.

كريستوس تزوليس أرسنال الدوري الإنجليزي
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