مهاجم تشيلسي الشاب يقترب من وست بروميتش

السبت، 13 يونيو 2026 - 18:04

كتب : FilGoal

جيمي جاي مورجان

يقترب نادي وست بروميتش ألبيون من التعاقد مع المهاجم الشاب جيمي جاي مورجان قادمًا من تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى وست بروميتش لتدعيم صفوفه بعد ضمان البقاء في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" بنهاية موسم 2025-2026، في ظل رغبة المدرب جيمس موريسون في إضافة عناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة للفريق.

وبحسب تقارير صحفية لموقع "فوتبول إنسايدر"، تقدم النادي بعرض رسمي من أجل ضم مورجان، البالغ من العمر 20 عامًا، والذي يُعد أحد خريجي أكاديميات تشيلسي وساوثامبتون.

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ورغم تسجيله 21 هدفًا خلال 46 مباراة مع فريق تشيلسي تحت 21 عامًا، لم يحصل اللاعب الدولي الإنجليزي لمنتخب تحت 20 عامًا على فرصة الظهور مع الفريق الأول للبلوز.

وقضى مورجان فترات إعارة مع جيلينجهام في دوري الدرجة الثانية، ثم مع بيتربورو يونايتد في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الماضي، حيث قدم أفضل مواسمه على الإطلاق بعدما سجل 14 هدفًا وصنع 4 أهداف خلال 39 مباراة.

ومع تبقي عام واحد فقط في عقده مع تشيلسي، يبدو النادي اللندني مستعدًا لبيع اللاعب بشكل نهائي هذا الصيف، خاصة أنه لا يدخل ضمن خطط الفريق الأول.

وتشير التقارير إلى أن تشيلسي دفع نحو 3 ملايين جنيه إسترليني لضم مورجان في عام 2023، ومن المرجح أن يطلب مبلغًا لا يقل عن 750 ألف جنيه إسترليني لإتمام الصفقة.

وكان وست بروميتش قد استغنى عن عدد من لاعبيه الهجوميين، أبرزهم جيد والاس وداريل دايك، ما يفتح الباب أمام مورجان للحصول على فرص أكبر للمشاركة.

ورغم أنه قد لا يبدأ أساسيًا بشكل مباشر، فإن قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي تجعله خيارًا مهمًا للفريق، خاصة في ظل تذبذب مستوى كل من أوني هيجيبو وجوش ماجا أمام المرمى خلال الموسم الماضي.

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