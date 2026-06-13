مؤتمر قائد قطر: لا ننظر لبطولات الماضي.. وأحلم بمشاركة ابني في كأس العالم

السبت، 13 يونيو 2026 - 03:39

كتب : FilGoal

حسن الهيدوس قائد قطر

يحلم حسن الهيدوس قائد منتخب قطر في بمشاركة نجله "فهد" مستقبلا مع منتخب بلاده في كأس العالم.

ويلعب منتخب قطر سويسرا مساء السبت ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وقال حسن الهيدوس في مؤتمر صحفي: "لا ننظر إلى البطولات التي حققناها في الماضي. الآن علينا التركيز على هذه البطولة والمباراة المرتقبة التي تنتظرنا".

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وأضاف "حققنا حلمنا بالتأهل إلى كأس العالم، لكننا لن نتوقف عند هذه الخطوة. علينا تقديم أفضل ما لدينا أمام سويسرا وإسعاد جماهيرنا".

وتابع "يقع على عاتقنا دور مهم كلاعبين أصحاب خبرات، يتمثل في نقل هذه الخبرات داخل غرفة الملابس إلى اللاعبين الصاعدين، وكذلك تنفيذ تعليمات المدرب من أجل الظهور بأفضل صورة في كأس العالم".

وواصل "اللاعبون الصغار يملكون مستقبلا كبيرا، وهذه البطولات تمنحهم الخبرات اللازمة التي تساعدهم على رفع راية قطر عاليا في المستقبل".

وأتم تصريحاته "بكل تأكيد أحلم باليوم الذي أشاهد فيه نجلي (فهد) يمثل منتخب قطر في كأس العالم، مثلما كان لي الشرف وحققت هذا الحلم".

وساهم الهيدوس في التتويج مع منتخب قطر بلقبي النسختين الماضيتين من كأس آسيا.

كما شارك الهيدوس في المشاركة التاريخية لمنتخب قطر في كأس العالم 2022 التي استضافتها بلاده.

ويتواجد منتخب قطر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات: سويسرا وكندا والبوسنة والهرسك.

وفي المجموعة ذاتها خطف منتخب كندا التعادل من منافسه البوسنة والهرسك لتنتهي المباراة 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.(طالع التفاصيل)

وتستضيف كندا وأمريكا والمكسيك البطولة.

قطر كأس العالم سويسرا
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