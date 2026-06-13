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السبت، 13 يونيو 2026 - 00:08
كتب : محمد رؤوف
خطف منتخب كندا التعادل من منافسه البوسنة والهرسك لتنتهي المباراة 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.
وتستضيف كندا وأمريكا والمكسيك البطولة.
وحصل منتخب كندا على أول نقطة خلال تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم.
وتعد هذه المشاركة هي الثالثة لكندا، إذ لعب في نسخة 86، و22، بالإضافة إلى النسخة الحالية 2026.
وخسر منتخب كندا 6 مباريات في نسخة 86 و22 وبالتالي لم يحصل على أي نطقة، والآن في المباراة السابعة له تاريخيا حصد أول نقطة له، ليكون قد حصل على نقطة واحدة من 21 نقطة ممكنة.
ويتواجد منتخب كندا والبوسنة رفقة قطر وسويسرا.
التشكيل
لعب جيسي مارش مدرب كندا بمهاجمين جوناثان ديفيد وتاني أولواسي.
وعلى الجانب الآخر، قرر سيرجي باباريز مدرب البوسنة وضع الخضرم إدين دجيكو على مقاعد البدلاء.
وصف المباراة
بدأ منتخب البوسنة والهرسك بقوة وكاد أن يسجل مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق عمار ميميتش بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ذهبت أعلى المرمى.
وفي الدقيقة 17 جاء الرد الكندي عن طريق أليستير جونستون بعد تسديدة خطيرة للغاية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها نيكولا فاسيلي حارس مرمى البوسنة والهرسك.
وفي الدقيقة 21 افتتح جوفو لوكيتش النتيجة من رأسية.
جوفو لوكيتش يسجل هدف التقدم لمنتخب البوسنة والهرسك
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وأنقذ سعيد كولاسيناك لاعب البوسنة مرماه بطريقة مذهلة عقب تسديدة من تاني أولواسي مهاجم كندا بعد إبعاده للكرة في طريقها للشباك ثم ارتطمت في العارضة وتذهب بعيدا عن المرمى.
وتعادل كايل لارين لكندا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 79.
كندا تدرك التعادل عن طريق كايل لارين
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ولم تحدث أي فرص خطيرة حتى أنهى الحكم المباراة بالتعادل 1-1.