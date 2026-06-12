كأس العالم - تقرير: شارات خاصة للأساطير وحاملي جائزة الحذاء الذهبي خلال البطولة

تتواجد شارات جديدة وخاصة لبعض اللاعبين خلال بطولة كأس العالم 2026.

وتستضيف أمريكا وكندا والمكسيك البطولة.

وأوضح تقرير من موقع FootyHeadline يفيد بتواجد شارات جديدة وخاصة لبعض اللاعبين مثل الأساطير والفائزين بجائزة الحذاء الذهبي من قبل وهكذا.

وابتكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عدة شارات خلال البطولة للاعبين للاحتفاء بالإنجاز الشخصي، وتظهر على أكمام القمصان.

الفائزون بالحذاء الذهبي:

كيليان مبابي (فرنسا) – هاري كين (إنجلترا) – خاميس رودريجيز (كولومبيا).

الفائزون بالقفاز الذهبي:

إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين) – تيبو كورتوا (بلجيكا).

أصحاب الظهور الأول في كأس العالم:

إرلينج هالاند (النرويج) – لامين يامال (إسبانيا) – فلوريان فيرتز (ألمانيا) – فيكتور أوسيمين (نيجيريا) – إندريك (البرازيل)... وهكذا.

الأساطير (المشاركون في 5 نسخ أو أكثر):

ليونيل ميسي (الأرجنتين) – كريستيانو رونالدو (البرتغال) – مانويل نوير (ألمانيا).

وتتواجد "شارة الظهور الأول" للاعبين المشاركين لأول مرة في بطولة كأس العالم خلال النسخة الحالية 2026.

وتظهر هذه الشارة لتعريف الجماهير بأن هذا اللاعب يشترك لأول مرة في مسيرته الكروية في البطولة.

وكتب على الشارة "الظهور الأول في كأس العالم".

وكشف تقرير من موقع footyheadlines عن أن الشارة سبق أن ظهرت في مسابقات لكرة القدم والرياضات الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل.

وأشار التقرير إلى أنه عقب نهاية اللقاء سيتم نزع الشارة من قمصان اللاعبين لتُوضع لاحقا داخل بطاقة تذكارية فاخرة كقطعة تذكارية من تلك المباراة.