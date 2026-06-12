كأس العالم - فيدالجو: كان هناك ضغط لضرورة تحقيق الفوز على جنوب إفريقيا

شدد ألفارو فيدالجو لاعب منتخب المكسيك على أهمية الفوز في افتتاح كأس العالم رغم الضغوط بعد الانتصار على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-0.

وفاز منتخب المكسيك بنتيجة 2-0 على جنوب إفريقيا في افتتاح فوضوي شهد إشهار 3 بطاقات حمراء لأول مرة في تاريخ المباريات الافتتاحية لكأس العالم.

وقال ألفارو فيدالجو لاعب منتخب المكسيك عبر بي إن سبورتس: "سعداء جدا بالفوز على أرضنا ومع جمهورنا، كان هناك ضغط لضرورة تحقيق الفوز وعلينا تصحيح بعض الأخطاء".

وأضاف "في مثل اللحظات علينا تقديم أفضل ما لدينا ووجدنا صعوبات وفي الشوط الثاني، وبعد الهدف الثاني صنعنا الفرص لنرفع النتيجة وفي النهاية كانت مباراة رائعة وانتصار مهم".

وأردف "بعد الهدف الأول ربما حاول لاعبو جنوب إفريقيا العودة في اللقاء لكن عرفنا كيف نتعامل مع المباراة والضغط".

وأتم "علينا السير مباراة تلو الأخرى وهدفنا التأهل وسنفكر في مباراة كوريا الجنوبية لأنها ستكون مباراة معقدة وهدفنا الانتصار".

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وسبق أن خاض منتخب المكسيك 8 مباريات افتتاحية سابقا، تلقت الخسارة 6 مرات، فيما انتهت مباراتين بالتعادل.

سجل هدفي المنتخب المكسيكي خوليان كينيونيس في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة بعد خطأ قاتل من دفاع جنوب إفريقيا في الخروج بالكرة، وراؤول خيمينيز في الدقيقة 67، ليسجل أول أهدافه في التاريخ بكأس العالم.

وأشهر الحكم طردين ضد لاعبي جنوب إفريقيا سميسو سيثولي في الدقيقة 49 بعد عرقلة اللاعب أثناء انفراده بالمرمى، وزواني في الدقيقة 84 بعد ضرب لاعب المكسيك دون كرة.

وشهدت المباراة مشاركة المكسيكي جيلبرتو مورا أصغر لاعب في كأس العالم 2026.

وتصدر المنتخب المكسيكي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

ويلتقي منتخبا كوريا الجنوبية والتشيك في تمام الخامسة فجرًا ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة ذاتها.

ويقام كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.