متحف مقتنيات كأس العالم – رحلة عبر الزمن من 1930 إلى 2026 بالعربية والإنجليزية

الظهور لمدة دقيقة في كأس العالم هو تاريخ، سيتم تسجيله دون محو، وسيتذكره الجميع ولو بعد عقود، وإن كان لكأس العالم حق علينا، فهو أن نجمع ونخلّد ونوثّق مقتنياته في مكان واحد.

ولهذا يُطل عليكم FilGoal.com بـ متحف مقتنيات كأس العالم، تجربة افتراضية هي الأولى من نوعها تصحبك في رحلة عبر الزمن من أوروجواي 1930 وصولًا إلى أمريكا وكندا والمكسيك 2026.

ستكون قادرًا على التجول آليًا داخل المتحف، فتتكرنا ننقلك من غرفة إلى الأخرى ونشرح لك تفاصيل كل مُقتنى. أو، وإن كنت من هواة السيطرة، فسنترك لك عجلة القيادة لتتجول أنت ذهابًا وإيابًا، يمينًا ويسارًا بين مقتنيات المتحف.

المتحف يوفّر التجربة الثرية باللغتين العربية والإنجليزية وأيضا اللغة الفرنسية وفقًا لتفضيلك، كما يُرفِق الوصف الكتابي بآخر صوتي ليُرضي جميع الأذواق ويستهدف كل الحواس.

استعد لأنك ستدخل في حضرة الأساطير، نتمنى لك تجربة لا تُنسى.