إنفانتينو: لو كان الأمر بيدي لأحضرت إيران بنفسي.. وكل دولة لها قوانينها

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 23:11

كتب : FilGoal

جياني إنفانتينو

كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن بطولة كأس العالم المقبلة تمثل لحظة فرح واحتفال للجميع، مشددا على أن الحدث الأكبر كرويا يجعل الناس يحلمون في كل أنحاء العالم.

وقال إنفانتينو خلال المؤتمر الصحفي: "كأس العالم وكرة المباراة يصنعان أحلاما لدى الشعوب، ونريد من جميع وسائل الإعلام التركيز على كرة القدم فقط، وليس على أمور أخرى".

وواصل رئيس فيفا "الشكر إلى رئيسة المكسيك وحكومتها على التعاون قبل انطلاق البطولة، والشكر موصول أيضا لدونالد ترامب رئيس أمريكا على دعمه من أجل تنظيم كأس عالم مميز، إضافة إلى توجيه الشكر لرئيس الوزراء الكندي".

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وعن أسعار التذاكر قال: "الطلب على التذاكر في هذه النسخة غير مسبوق، ويتجاوز أي نسخة سابقة بعشرة أضعاف".

وواصل "هناك منصات بيع غير رسمية تعمل خارج الإطار القانوني وتعيد بيع التذاكر بأسعار مبالغ فيها، وعلينا التعامل مع العادات والتقاليد المحلية، وسعر 60 دولارا يُعد الأدنى بين الفعاليات الرياضية الكبرى في الولايات المتحدة، خاصة في مباريات الأدوار الإقصائية".

وأتم "من أصل 800 ألف عميل اشتروا تذاكر في ولاية كاليفورنيا، تلقينا ثلاث شكاوى رسمية فقط".

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وبشأن ملف التأشيرات قال إنفانتينو: "قمنا بتطبيق سياسة تأشيرات خاصة بفيفا، وتم إبلاغي بأنها تعمل بشكل جيد، كما جرى إلغاء الضمانات التي كانت الحكومة الأمريكية تنوي فرضها".

وعن مشاركة إيران قال: "أنا سعيد بوجودهم هنا، ولو كان الأمر بيدي لقدت حافلة من طهران وأحضرتهم بنفسي، بالطبع كانت هناك تحديات ولم يكن الأمر سهلًا".

وواصل "آمل أن تسود أجواء إيجابية عندما يلعب منتخب إيران".

وأردف "يعمل فريق فيفا بالتعاون مع الدول المستضيفة لضمان سير الأمور كما ينبغي".

وعن الحكم الصومالي عمر أرتان قال: "ما حدث أمر مؤسف، لا يمكننا التحكم في كل شيء، نحن دائمًا نبحث عن حلول، لكن أحيانًا تكون هناك أمور خارج نطاق سيطرتنا".

رفضت السلطات الأمريكية دخول الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان إلى الولايات المتحدة من أجل المشاركة في كأس العالم (طالع التفاصيل).

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وردا على الانتقادات بشأن فقدان فيفا السيطرة، قال إنفانتينو: "هذا غير صحيح، لم نفقد السيطرة، كل دولة لها حكومتها الخاصة، وبدون تأشيرة ليس من السهل دخول العديد من الدول".

وواصل "الأمن يجب أن يأتي فوق كل اعتبار، وأطلب منكم الثقة بنا لأننا نحاول جعل الوضع إيجابيًا قدر الإمكان".

وأتم "رأينا كيف سارت الأمور بشكل رائع في قطر، لم تكن هناك مشاكل بين جماهير المنتخبات المتنافسة، وكانت كرة القدم هي اللغة المشتركة".

وعن فكرة النشيد الوطني، قال رئيس فيفا: "نحتاج أن نرى كيف ستسير الأمور في مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا غدا الخميس".

وواصل "نحن دائمًا نبحث عن الابتكار، والفكرة جاءت من حديث مع أليساندرو ديل بييرو الذي تساءل لماذا لا يشارك الفريق بالكامل في احتفالات ما قبل المباراة؟".

وأتم "درسنا المقترح ووجدنا جميعًا أنه خطوة جيدة".

وينطلق كأس العالم غدا الخميس بمواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا على ملعب مكسيكو سيتي.

جياني إنفانتينو كأس العالم 2026
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