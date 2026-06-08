كأس العالم - رفض دخول الحكم الصومالي عمر عبد القادر للمشاركة في المونديال

رفضت السلطات الأمريكية دخول الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان إلى الولايات المتحدة من أجل المشاركة في كأس العالم.

وكشفت صحيفة "ديلي صومال" أن الحكم تم توقيفه في مطار ميامي الدولي اليوم الإثنين ومنعه من دخول أمريكا.

ليعود الحكم إلى إسنطبول في تركيا.

وصرحت السفارة الصومالية أنها سهلت إجراءات سفر الحكم عمر عبد القادر بجواز سفر دبلوماسي، وهو من بين الحكام الأفارقة الذين تم اختيارهم لإدارة مباريات كأس العالم.

وحصل أرتان على جائزة أفضل حكم إفريقي في عام 2025 الماضي.

وحتى الآن لم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أي تحديثات عن موقف الحكم الصومالي.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقيف أحد الأشخاص من الدخول إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم.

وكان أيمن حسين قائد منتخب العراق تم توقيفه لمدة 6 ساعات في المطار للتحقيق معه قبل السماح له بالدخول إلى أمريكا.