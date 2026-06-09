ذا أثلتيك: مرموش بين 7 لاعبين قد يغادرون مانشستر سيتي هذا الصيف

كشفت شبكة ذا أثلتيك، عن 7 لاعبين قد يغادرون مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عمر مرموش النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وذكرت ذا أثلتيك أن عمر مرموش مهاجم المنتخب المصري، يأتي ضمن قائمة من 7 لاعبين قد يغادرون هذا الصيف.

وجاءت القائمة على النحو التالي: نيكو جونزاليس - ريكو لويس - تيجاني ريندرز - عمر مرموش - ماتيو كوفاسيتش - جيمس ترافورد - ناثان أكي

كما أشارت إلى إمكانية رحيل يوشكو جفارديول بعد اهتمام بايرن ميونيخ بضمه، وكذلك روبن دياش الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير 2025، قادما من أينتراخت فرانكفورت الألماني.

ولم يحجز مرموش مكانا أساسيا في تشكيل مانشستر سيتي.

ولعب مرموش الموسم المنقضي 36 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم 8 أهداف، وصنع 3 أهداف.

ومنذ قدومه إلى مانشستر سيتي، توج مرمو ببطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية.

ولم يحقق مانشستر سيتي لقب الدوري خلال آخر موسمين، لصالح أرسنال، وليفربول على الترتيب.

وحل مانشستر سيتي ثانيا في الموسم المنتهي برصيد 78 نقطة، وبفارق 7 نقاط خلف أرسنال المتصدر.

ويستعد مرموش للمشاركة رفقة منتخب مصر في كأس العالم المقرر انطلاقه الخميس المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بالمونديال إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.