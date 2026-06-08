مانشستر سيتي يجهز عرضا جديد لضم إليوت أندرسون

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 23:30

كتب : FilGoal

إيليوت أندرسون

يواصل مانشستر سيتي تحركاته في سوق الانتقالات استعدادًا لمرحلة ما بعد بيب جوارديولا، مع اقتراب إنزو ماريسكا من تولي القيادة الفنية للفريق.

وكشف الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو أن مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض رسمي جديد من أجل التعاقد مع لاعب وسط نوتنجهام فورست إليوت أندرسون.

وبحسب رومانو، فإن بطل الدوري الإنجليزي السابق يقود سباق التعاقد مع اللاعب منذ شهر مارس الماضي، ويزداد تفاؤله بإتمام الصفقة رغم استمرار اهتمام مانشستر يونايتد بالحصول على خدماته.

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ويُعد أندرسون أحد أبرز أهداف مانشستر سيتي لتدعيم خط الوسط، بعدما قدم موسمًا مميزًا مع نوتنجهام فورست، بفضل قدرته على حمل الكرة والتقدم بها، إلى جانب نشاطه الكبير وتنوع أدواره داخل الملعب.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد لا يزال مهتمًا باللاعب، لكن مانشستر سيتي يتقدم حاليًا في المفاوضات ويعتقد أن عرضه الجديد قد يقربه من التوصل لاتفاق نهائي.

ويرى مسؤولو سيتي أن أندرسون يمتلك المواصفات المثالية لأسلوب ماريسكا، خاصة في نظام 4-2-3-1 الذي يعتمد على ثنائي ارتكاز قادر على البناء من الخلف والمساهمة دفاعيًا وهجوميًا.

كما أن اللاعب، الذي تخرج من أكاديمية نيوكاسل يونايتد، يتميز بالقدرة على تغطية مساحات واسعة والتقدم بالكرة تحت الضغط، وهي صفات تجعله خيارًا مناسبًا لمتطلبات المدرب الإيطالي.

ومع استمرار الغموض حول مستقبل بعض لاعبي الوسط في ملعب الاتحاد، وعلى رأسهم رودري، قد لا ينضم أندرسون كخيار احتياطي فقط، بل كأحد الركائز الأساسية في المشروع الجديد لمانشستر سيتي خلال السنوات المقبلة.

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