صن: راتب راشفورد يُصعب انتقاله إلى بايرن

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 21:06

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال مدريد

يبدو أن مستقبل ماركوس راشفورد لا يزال غامضًا رغم اهتمام عدة أندية أوروبية بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن بايرن ميونخ يدرس إمكانية التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد، لكنه لا يُظهر حماسًا كبيرًا لإتمام الصفقة في الوقت الحالي.

ويستعد راشفورد حاليًا للمشاركة مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، بينما يبقى مستقبله معلقًا، خاصة أن برشلونة لم يفعّل حتى الآن خيار شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 26 مليون جنيه إسترليني بعد فترة إعارته.

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وأشار التقرير إلى أن بايرن مستعد لدفع نحو 34.5 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي يطلبه مانشستر يونايتد، إلا أن المشكلة الرئيسية تتمثل في راتب اللاعب الذي يتجاوز 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

كما يرى مدرب الفريق البافاري فينسنت كومباني أن راشفورد لن يكون لاعبًا أساسيًا بشكل دائم، بل خيارًا إضافيًا في الخط الأمامي، سواء كمهاجم بديل أو كجناح أيسر.

وكان راشفورد قد قدم موسمًا جيدًا مع برشلونة، حيث سجل 14 هدفًا وصنع 14 آخرين خلال 49 مباراة، وهو ما جعله يحافظ على اهتمام عدد من الأندية داخل وخارج الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل مانشستر يونايتد في بيع اللاعب بشكل نهائي، خاصة أن رحيله مقابل أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني سيمنح النادي مكاسب مالية مهمة باعتباره أحد خريجي الأكاديمية.

ومع ذلك، قد يضطر جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات خلال الأسابيع المقبلة، سواء بتخفيض المطالب المالية أو اللجوء إلى إعارة جديدة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب هذا الصيف.

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