رغم التأهل لدوري الأبطال.. رحيل فان بيرسي من تدريب فينورد 

أعلن نادي فينورد الهولندي رحيل مدربه روبن فان بيرسي عن القيادة الفنية للفريق، لينهي مشواره بعد موسم واحد فقط، رغم نجاحه في ضمان بطاقة التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأفاد النادي في بيان أنه سيبدأ موسم 2026-2027 تحت قيادة مدرب جديد.

ووجه نادي فينورد الشكر لفان بيرسي على جهوده وما قدمه خلال فترة توليه المسؤولية، متمنيا له التوفيق في خطواته المقبلة.

وكان عقد نجم أرسنال السابق يمتد حتى صيف 2027، إلا أن إدارة فينورد فضلت إنهاء العلاقة قبل موعدها بعام كامل.

ورغم الصعوبات التي مر بها الفريق، نجح فينورد في إنهاء الموسم وصيفاً للدوري الهولندي، ليحجز مقعده في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير هولندية أن فينورد قد يواجه تحديات مالية تتعلق بتعويضات فسخ عقد فان بيرسي.

فمن المفترض أن يستمر العقد حتى نهاية موسم 2026-2027.