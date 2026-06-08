رغم التأهل لدوري الأبطال.. رحيل فان بيرسي من تدريب فينورد 

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 12:11

كتب : FilGoal

روبن فان بيرسي

أعلن نادي فينورد الهولندي رحيل مدربه روبن فان بيرسي عن القيادة الفنية للفريق، لينهي مشواره بعد موسم واحد فقط، رغم نجاحه في ضمان بطاقة التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأفاد النادي في بيان أنه سيبدأ موسم 2026-2027 تحت قيادة مدرب جديد.

ووجه نادي فينورد الشكر لفان بيرسي على جهوده وما قدمه خلال فترة توليه المسؤولية، متمنيا له التوفيق في خطواته المقبلة.

أخبار متعلقة:
ماركا: ميتشيل يريد ضم تير شتيجن مجددا في تجربة أياكس كأس العالم – تقرير: أراوخو يتعرض لإصابة.. وهذا موقفه من مواجهة السعودية تقرير: جونستون مرشح لتدعيم حراسة مرمى مانشستر يونايتد دي لا فوينتي: يامال ونيكو ويليامز جاهزان للمشاركة أمام كاب فيردي

وكان عقد نجم أرسنال السابق يمتد حتى صيف 2027، إلا أن إدارة فينورد فضلت إنهاء العلاقة قبل موعدها بعام كامل.

ورغم الصعوبات التي مر بها الفريق، نجح فينورد في إنهاء الموسم وصيفاً للدوري الهولندي، ليحجز مقعده في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير هولندية أن فينورد قد يواجه تحديات مالية تتعلق بتعويضات فسخ عقد فان بيرسي.

فمن المفترض أن يستمر العقد حتى نهاية موسم 2026-2027.

فينورد روبن فان بيرسي
نرشح لكم
تقرير: سلوت والركراكي ضمن قائمة المرشحين لخلافة فان بيرسي في فينورد طبيب منتخب الدنمارك: إريكسن بخير وسيعود لمنزله قريبا مدرب النرويج يهاجم منتخب أسكتلندا بعد إلغاء مباراة ودية التجربة الأخيرة قبل كأس العالم.. المغرب يتعادل مع النرويج وديا ماركا: ميتشيل يريد ضم تير شتيجن مجددا في تجربة أياكس تقرير: جونستون مرشح لتدعيم حراسة مرمى مانشستر يونايتد رئيس بايرن: بيريز يجب أن يوفر على نفسه عناء محاولة ضم أوليس تقرير: توتنام يسابق الزمن لضم موهبة فرنسا الجديدة
أخر الأخبار
الكشف عن موعد المران الأول لمنتخب مصر في مقر إقامته بأمريكا 4 دقيقة | في المونديال
سلامي: منتخب الأردن استفاد من تجربة كولومبيا رغم الخسارة 7 دقيقة | في المونديال
تقرير: سلوت والركراكي ضمن قائمة المرشحين لخلافة فان بيرسي في فينورد 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
طبيب منتخب الدنمارك: إريكسن بخير وسيعود لمنزله قريبا 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
بروس: غير سعيد بتسريب لقطات من مباراة جامايكا.. ومدرب المكسيك يعرفنا جيدا 30 دقيقة | في المونديال
فوت ميركاتو: الزلزولي قد يغيب عن كأس العالم 36 دقيقة | في المونديال
مدرب النرويج يهاجم منتخب أسكتلندا بعد إلغاء مباراة ودية 38 دقيقة | في المونديال
راديو مونت كارلو: كوناتي وقع على عقود انضمامه لـ ريال مدريد 52 دقيقة | ميركاتو
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم 4 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي
/articles/530496/رغم-التأهل-لدوري-الأبطال-رحيل-فان-بيرسي-من-تدريب-فينورد