تقرير: جونستون مرشح لتدعيم حراسة مرمى مانشستر يونايتد

يدرس مانشستر يونايتد خيارا مفاجئا لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال سوق الانتقالات الصيفية، حيث كشفت تقارير صحفية أن المدرب مايكل كاريك مهتم بإعادة الحارس الإنجليزي سام جونستون إلى ملعب أولد ترافورد.

ويستعد مانشستر يونايتد لإجراء تعديلات مهمة على تشكيلته بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز وضمان العودة إلى دوري أبطال أوروبا.

وتشير التقارير إلى أن الثنائي ألتاي بايندير وأندريه أونانا مرشحان للرحيل هذا الصيف، ما سيدفع النادي للبحث عن حارس جديد ليكون منافسا أو بديلا للحارس الأساسي سيني لامينز.

وبحسب الصحفي آلان نيكسون، فإن جونستون يعد أحد الأسماء المطروحة بقوة داخل أروقة مانشستر يونايتد، خاصة أنه يمتلك خبرة كبيرة في الكرة الإنجليزية ويعرف النادي جيدا.

وكان جونستون أحد أبناء أكاديمية مانشستر يونايتد، حيث تدرج في الفئات السنية للنادي قبل أن يكون ضمن الفريق الأول بين عامي 2011 و2018، وهي الفترة التي لعب خلالها مايكل كاريك بقميص الشياطين الحمر.

ورغم وجوده لسنوات داخل النادي، لم يشارك جونستون في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول، إذ خرج في تسع إعارات مختلفة قبل انتقاله بشكل نهائي إلى وست بروميتش ألبيون.

وانضم الحارس البالغ من العمر 33 عاما إلى ولفرهامبتون قبل عامين، وخاض 27 مباراة في مختلف المسابقات، لكنه ظل في أغلب الفترات الحارس البديل خلف البرتغالي جوزيه سا.

ومع اقتراب رحيل جوزيه سا هذا الصيف، كان من المتوقع أن يحصل جونستون على فرصة أكبر، إلا أن التقارير تؤكد أن ولفرهامبتون لا يمانع بيعه حال وصول عرض مناسب.

ويُعتقد أن العودة إلى شمال غرب إنجلترا تمثل خيارا جذابا للحارس الإنجليزي، الذي يمتلك خبرة كبيرة في الدوري الممتاز بعد مشاركته في 85 مباراة بالمسابقة، بينها 12 مباراة خلال الموسم الماضي.

ومن الناحية الإدارية، قد تشكل الصفقة أهمية إضافية لمانشستر يونايتد بسبب لوائح تسجيل اللاعبين في دوري أبطال أوروبا، والتي تتطلب وجود عدد معين من اللاعبين المتخرجين من أكاديمية النادي.

وفي ظل قلة العناصر التي تستوفي هذا الشرط حاليا، فإن التعاقد مع جونستون قد يمنح النادي حلا عمليا منخفض التكلفة، إلى جانب توفير حارس صاحب خبرة يمكن الاعتماد عليه عند الحاجة.

وبالنسبة لكاريك، فإن استعادة أحد أبناء النادي السابقين قد تمثل صفقة ذكية، خاصة إذا نجح مانشستر يونايتد في إتمامها مقابل مبلغ محدود خلال الأسابيع المقبلة.