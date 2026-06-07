بيتكوفيتش مستمر مع منتخب الجزائر حتى 2028

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تمديد تعاقده مع فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر.

ووقع المدرب البوسني على عقد يربطه بالمنتخب الجزائري حتى صيف 2028

وتولى بيتكوفيتش تدريب الجزائر في فبراير 2024 بعقد ينتهي عقب كأس العالم 2026.

وكشف الاتحاد الجزائري في بيان أن المدرب سيستمر حتى نهاية يوليو 2028.

وقاد بيتكوفيتش الجزائر في 28 مباراة، حقق خلالها 21 انتصارا مقابل 4 تعادلات و3 هزائم فقط مع تسجيل 67 هدفا واستقبال 22.

وكان المنتخب الجزائري يحتل المركز 43 عالميا والـ7 إفريقيا عند تولي بيتكوفيتش.

قبل أن يرتقي الخضر إلى المركز 28 عالميا والـ4 قاريا.

ويستعد بيتكوفيتش لقيادة الجزائر في كأس العالم 2026.