كييزا: أريد المشاركة في المباريات وسنرى ما سيحدث

الأحد، 07 يونيو 2026 - 00:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فيديريكو كييزا - ليفربول

يرغب فيديريكو كييزا لاعب ليفربول في الحصول على عدد دقائق لعب أكبر في الموسم المقبل سواء مع ليفربول أو أي تجربة أخرى.

صاحب الـ 28 عاما شارك في مباراة واحدة فقط أساسيا مع ليفربول الموسم الماضي تحت قيادة أرني سلوت.

وقال كييزا لاعب ليفربول عبر صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أريد خوض المباريات وإذا لم أجد فرصة الاستمرار في الدوري الإنجليزي يجب عليّ إيجاد ذلك في أي مكان آخر".

وتابع "الموسم انتهى، وسأذهب إلى الفترة التحضيرية مع ليفربول في أمريكا وسأتحدث مع المسؤولين وإيراولا (المدرب الجديد) وسنرى ما سيحدث".

وأعلن ليفربول منذ أيام قيادة أندوني إيراولا للفريق بدءا من الموسم المقبل خلفا لسلوت الذي أقيل من منصبه. (طالع التفاصيل)

وأضاف "للأمانة لم ألعب كثيرا منذ بداية 2026".

وأردف "لدي علاقة جيدة في النادي، في يناير رفض النادي وسلوت رحيلي، وأنهم بحاجة إليّ، كان النادي في أزمة".

وأكمل "تفهمت الوضع واستمررت وظللت أرسم الابتسامة على وجهي".

وأتم "العودة للدوري الإيطالي؟ مستعد لأي شيء، الأهم أن أعود لست متغطرسا لأقول: يجب أن أكون أساسيا. أنا مستعد للقتال من أجل مكاني في أي مكان".

واكتفى كييزا بالمشاركة في 726 دقيقة خلال 36 مباراة وسجل 3 وصنع 3 في جميع المسابقات الموسم المنقضي.

ليفربول الدوري الإنجليزي كييزا
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