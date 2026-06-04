الإسباني الثاني.. إيراولا يتولى منصب المدير الفني لـ ليفربول

الخميس، 04 يونيو 2026 - 21:47

كتب : FilGoal

أندوني إيراولا

أعلن نادي ليفربول تعيين الإسباني أندوني إيراولا مديرا فنيا للفريق خلفا للهولندي أرني سلوت.

وسيتولى إيراولا البالغ 43 عاما تدريب الفريق بدءا من موسم 2026-27 وحتى صيف 2028.

وقال الإسباني في أول تصريحاته لموقع النادي الرسمي: "أنا متحمس للغاية. لأنك بالطبع تعرف ليفربول، أنت تعرف أنه نادٍ كبير، نادٍ ضخم، واحد من أكبر الأندية في العالم".

وأضاف "لا تحتاج إلى الكثير من الأشياء لتنجذب إلى ليفربول. ليفربول، ليفربول".

وأردف "لكن من الواضح أن الأجواء، والجماهير، والنادي، واللاعبين، وفرصة تدريب لاعبين من الطراز الرفيع، وفرصة المنافسة على الألقاب، كلها عوامل تجعل الأمر يبدو جذاباً للغاية. من الصعب إيجاد فرصة كهذه. لذا، أنا متحمس جداً للبدء".

Liverpool FC appoint Andoni Iraola as new head coach

وبدأ إيراولا مسيرته الكروية كلاعب في مركز الظهير الأيمن خلال 12 موسما وخاض أكثر من 500 مباراة مع أتلتيك بلباو.

واختتم مسيرته مع نيويورك سيتي الأمريكي في 2015 و2016 واكتفى بـ 7 مباريات دولية بقميص منتخب إسبانيا.

وبدأ مسيرته التدريبية في 2018 بتدريب أيك لارنكا وتوج بلقب كأس السوبر القبرصي.

ثم تبعها بتدريب رايو فايكانو وقيادة الفريق للتأهل للدوري الإسباني في 2020.

وفي 2023 تولى تدريب بورنموث الإنجليزي وفي الموسم الماضي لفت الأنظار بعد قاد الفريق للتأهل لمسابقة أوروبية لأول مرة في تاريخه.

كما قاد بورنموث لاحتلال المركز السادس بعد سلسلة 18 مباراة متتالية دون خسارة في الدوري الإنجليزي، كأفضل مركز في تاريخ النادي.

وأصبح إيراولا ثاني مدرب إسباني يقود الريدز بعد مواطنه رافائيل بينيتيز الذي تولى تدريب الفريق من قبل بين 2004 و2010.

وأنهى ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في المركز الخامس وسيلعب الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.

أندوني إيراولا ليفربول الدوري الإنجليزي
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