كأس العالم - توخيل يطمئن الجماهير على حالة هاري كين ويؤكد جاهزيته

أكد توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا جاهزية هاري كين بشكل كامل، رافضا المخاوف المتعلقة بالحالة البدنية لقائد "الأسود الثلاثة" قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

هاري كين النادي : بايرن ميونيخ إنجلترا

ويستعد المنتخب الإنجليزي لخوض مواجهة ودية أمام نيوزيلندا مساء اليوم السبت، ضمن التحضيرات الأخيرة للمونديال، قبل مواجهة كوستاريكا يوم الأربعاء المقبل.

وتزايدت التساؤلات حول قدرة كين، البالغ من العمر 32 عاما، على خوض مباريات البطولة بكامل لياقته، خاصة بعد استبداله في جميع مباريات الأدوار الإقصائية ببطولة أمم أوروبا 2024.

لكن توخيل شدد على أن مهاجم بايرن ميونيخ لا يعاني من أي مشكلات بدنية في الوقت الحالي.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "هاري لاعب أساسي ومهم للغاية بالنسبة لنا، لا يوجد أي شك في ذلك. نحن نهتم به بالطبع، لكننا نريده أيضا على أرض الملعب".

وأضاف: "من الناحية المثالية قد نحاول منحه بعض الراحة وتقليل عدد الدقائق التي يلعبها، لكن إذا كانت المباريات متقاربة في النتيجة، فهل سنقوم بإخراج قائد الفريق وهدافه الأول؟ ربما لا".

وتابع: "الأهم هو الحالة البدنية التي يوجد عليها هاري حاليا. إنه في أفضل حالاته وجاهز تماما للمشاركة. كان اللاعب الأكثر نشاطا وحماسا في تدريبات اليوم، رغم أنها كانت مخصصة للجوانب الدفاعية".

وأكمل: "هو معتاد على الضغط العالي واللعب بكثافة كبيرة مع بايرن ميونيخ، لذلك لا توجد أي مخاوف بشأن جاهزيته".

كما تحدث توخيل عن أرضية ملعب ريموند جيمس الذي سيستضيف مواجهة نيوزيلندا، بعد بعض الانتقادات التي طالت حالة العشب الجديد.

وقال: "شاهدت الملعب للتو. لن يؤثر ذلك على اختياراتي للتشكيل. رأيت صورة نشرها أحد الصحفيين وأثارت بعض القلق لدي، لكننا سنقيم الوضع بشكل كامل عندما نصل إلى هناك. وإذا ظهرت أي مشكلة يمكننا التعامل معها".

ويبدأ منتخب إنجلترا مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة كرواتيا يوم 17 يونيو، قبل أن يلتقي غانا وبنما في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.