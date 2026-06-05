سيطرة نجوم أرسنال ومانشستر سيتي.. المرشحون لجوائز الأفضل في الدوري الإنجليزي

كشف رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن المرشحين لجائزة لاعب العام، وأفضل لاعب شاب في إنجلترا.

وتشهد الجائزة سيطرة نجوم أرسنال ومانشستر سيتي.

وتوج أرسنال بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ عام 2004، فيما حل مانشستر سيتي ثانيا في جدول الترتيب.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة لاعب العام، على النحو التالي:

ريان شرقي - مانشستر سيتي

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

جابرييل مجاليس - أرسنال

ديفيد رايا - أرسنال

ديكلان رايس - أرسنال

وفاز إرلينج هالاند بجائزة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفا، مبتعدا عن أقرب منافسيه إيجور تياجو بفارق 5 أهداف.

ونجح برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، في كسر الرقم القياسي التاريخي في الدوري الإنجليزي، كأكثر لاعب يقدم تمريرات حاسمة في موسم واحد برصيد 21 تمريرة حاسمة.

وتجاوز برونو الرقم القياسي السابق (20 تمريرة) الذي كان مسجلاً باسم تيري هنري، وكيفن دي بروين.

فيما جاءت قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب، كالتالي:

ريان شرقي - مانشستر سيتي

ماكس داومان - أرسنال

جونيور كروبي - بورنموث

كوبي ماينو - مانشستر يونايتد

ريو نجوموها - ليفربول

نيكو أورايلي - مانشستر سيتي

ويتم منح 3 جوائز في إنجلترا للأفضل، وهم جائزة لاعب الموسم من رابطة الدوري، والجائزة الثانية من رابطة اللاعبين المحترفي، والثالثة من رابطة النقاد.

وفاز برونو فيرنانديز بجائزة أفضل لاعب بالموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز الممنوحة من رابطة الدوري.

سيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز، في الحفل السنوي الذي يقام في دار أوبرا مانشستر يوم الثلاثاء 25 أغسطس.