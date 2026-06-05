فرصة لـ صلاح وسالم في 2026.. قائمة الهدافين العرب في تاريخ كأس العالم
الجمعة، 05 يونيو 2026 - 12:18
كتب : FilGoal
يمتلك محمد صلاح قائد منتخب مصر وسالم الدوسري قائد منتخب السعودي فرصة الانفراد بصدارة الهدافين العرب في تاريخ كأس العالم.
وتشهد نسخة 2026 مشاركة 8 منتخبات عربية لأول مرة كأكبر عدد على الإطلاق وهم: مصر والمغرب وتونس والجزائر والسعودية والعراق وقطر والأردن.
ويتصدر 4 لاعبين قائمة الهدافين العرب في كأس العالم تاريخيا.
ويمتلك سالم الدوسري ومحمد صلاح فرصة الانفراد بالصدارة إذا سجلا في نسخة 2026.
فيما يغيب المغربي يوسف النصيري عن قائمة أسود أطلس مفوتا فرصة الابتعاد في صدارة الهدافين العرب بكأس العالم.
وإليكم القائمة قبل انطلاق نسخة 2026
السعودي سامي الجابر – 3 أهداف
السعودي سالم الدوسري - 3 أهداف
التونسي وهبي الخزري - 3 أهداف
المغربي يوسف النصيري - 3 أهداف
المصري محمد صلاح - هدفان
السعودي فؤاد أنور - هدفان
المغربي الدين بصير - هدفان
الجزائري صالح عصاد - هدفان
الجزائري عبد المؤمن جابو - هدفان
المصري عبد الرحمن فوزي – هدفان
المغربي عبد الجليل حدا - هدفان
المغربي عبد الرزاق خيري - هدفان
الجزائري إسلام سليماني - هدفان
وتشارك منتخبات المغرب والسعودية وتونس للمرة السابعة، والجزائر للمرة الخامسة ومصر للمرة الرابعة وقطر والعراق للمرة الثانية والأردن للمرة الأولى في نسخة 2026.
ويعد أفضل إنجاز عربي هو تحقيق المغرب للمركز الرابع في نسخة 2026.