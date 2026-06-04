سكاي: إيراولا يغادر مقر تدريبات ليفربول.. والإعلان الرسمي وشيك

الخميس، 04 يونيو 2026 - 17:39

كتب : FilGoal

أندوني إيراولا - بورنموث

أصبح الإسباني أندوني إيراولا قريبا من تولي منصب مدرب ليفربول بشكل رسمي.

فقد شوهد إيراولا يغادر مقر تدريبات ليفربول رفقة ريتشارد هيوز المدير الرياضي للريدز.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن إيراولا سيوقع على عقود تدريب الحمر يوم الخميس.

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وأضاف التقرير أنه من المنتظر أن يعلن ليفربول تعيين إيراولا بشكل رسمي خلال ساعات.

فيما أوضحت تقارير أخرى أن مدرب بورنموث السابق وقع بالفعل على العقود خلفا لأرني سلوت.

وأوضحت التقارير أن إدارة ليفربول أحرزت تقدما في المفاوضات مع المدرب الإسباني، الذي تولى تدريب بورنموث في المواسم الـ3 الأخيرة.

بعدها، أفاد فابرزيو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات أن ليفربول توصل لاتفاق مبدئي مع إيراولا.

وقال رومانو إن المفاوضات شهدت تقدماً كبيراً خلال الـ48 ساعة الماضية، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف.

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في أبريل الماضي، أعلن نادي بورنموث أن مدربه أندوني إيراولا سيغادر النادي بنهاية موسم 2025-2026.

ليضع بذلك حدًا لفترة ناجحة استمرت 3 أعوام مع الفريق.

منذ تعيينه، واصل النادي المنافسة في الدوري الإنجليزي، وحقق أبرز إنجازاته بتسجيل رقم قياسي في عدد النقاط بلغ 57 نقطة في موسم 2025-26، ما مكنه من تحقيق أفضل مركز في تاريخه باحتلال المركز السادس والتأهل للدوري الأوروبي.

قبل أيام، أعلن نادي ليفربول رحيل مدربه أرني سلوت عن تدريب الفريق.

ووفقا للتقارير توصل الطرفان إلى قرار الانفصال بعد تقييم ما بعد نهاية الموسم، ليُسدل الستار على تجربة المدرب الهولندي مع الريدز.

وحقق سلوت مع ليفربول لقب الدوري الإنجليزي موسم 2024/25.

وخاض مع الريدز الموسم الحالي 57 مباراة محققا 28 انتصارا، و9 تعادلات، و20 هزيمة.

وأنهى ليفربول الدوري في المركز الخامس المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

أندوني إيراولا بورنموث ليفربول
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