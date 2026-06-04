الأهلي يعلن رحيل وليد سليمان عن رئاسة قطاع الناشئين

الخميس، 04 يونيو 2026 - 16:46

كتب : حسام نور الدين

وليد سليمان

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي رحيل وليد سليمان عن منصب رئيس قطاع الناشئين.

ويواصل الأهلي قراراته بشأن إعادة هيكلة قطاع كرة القدم بالنادي.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "وجه النادي الأهلي الشكر إلى وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين؛ تقديرًا لجهوده الكبيرة، وعمله بإخلاص طوال السنوات الماضية، بما يخدم مصلحة القطاع. وأشاد النادي بعطائه وأداء المهام المكلف بها على النحو الأمثل، والتزامه بثوابت الأهلي".

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"ويعرب النادي الأهلي عن خالص تقديره لوليد سليمان، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنه سيظل أحد أبناء الأهلي المتميزين الذين قدموا الكثير داخل الملعب وخارجه".

قد تكون صورة ‏‏كرة قدم‏ و‏تحتوي على النص '‏ဆိ الأهلي یشكر الكابتن وليد سليمان.. ويُثمّن جهوده وجَه النادي الشكر إلى الكابتن وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين؛ تقديرًا لجهوده الكبيرة وعمله بإخلاص طوال السنوات ،الماضية بما يخدم مصلحة القطاع وأشاد النادي بعطائه وأداء المهام المكلف بها على النحو ،الأمثل والتزامه بثوابت الأهلي ويعرب النادي عن خالص تقديره للكابتن وليد سليمان، كل التوفيق والنجاح المرحلة ،المقبلة مؤكدا أنه سيظل أحد أبناء الأهلي المتميزين الذين MISRT FABMISR e eteraland قدموا الكثير داخل الملعب وخارجه. RIMULA Haier CocaCela @GLC PROMETEON ALMARASEM TOUR‏'‏‏

وبات وليد سليمان المسؤول الثالث الذي يعلن الأهلي رحيله اليوم الخميس.

وأعلن الأهلي رحيل وليد صلاح الدين عن منصب مدير الكرة. (طالع التفاصيل)

كما أعلن رحيل عادل مصطفي عن الجهاز الفني للفريق. (طالع التفاصيل)

كما كشف مصدر من النادي الأهلي عن توقيع الدنماركي يس توروب مدرب الفريق على اتفاق تسوية قانونية لفسخ تعاقده. (طالع التفاصيل)

وأنهى الأهلي موسمه باحتلال المركز الثالث في الدوري المصري خلف بيراميدز والزمالك.

وقاد توروب الأهلي في 36 مباراة حتى الآن فاز في 18 وتعادل في 9 وخسر 9.

وحقق الدنماركي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، فيما ودع كأس مصر من دور الـ 32 ودوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي.

واحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة مقابل 54 لبيراميدز و56 للزمالك بعد نهاية الموسم.

يواصل النادي الأهلي العمل من أجل الاتفاق مع المدير الفني الجديد لخلافة الدنماركي يس توروب لقيادة الفريق بدءا من الموسم المقبل.

الأهلي وليد سليمان
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