الأهلي يعلن رحيل عادل مصطفى عن الجهاز الفني

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي رحيل عادل مصطفى عن الجهاز الفني للفريق.

وعمل عادل مصطفى كمدرب مساعد ضمن الجهاز الفني للأهلي بقيادة الدنماركي يس توروب.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "وجه النادي الأهلي الشكر إلى عادل مصطفى، مدرب الفريق على الفترة التي قضاها ضمن الجهاز الفني، وما قدمه من عمل دؤوب خلال الموسم المنقضي".

"وثمن الأهلي ما بذله عادل مصطفى من جهود كبيرة، وتفان في أداء عمله؛ سعيًا لتحقيق أهداف الفريق ودعم مسيرته في مختلف المنافسات... ويتمنى النادي الأهلي لعادل مصطفى كل التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة، وسيبقى أحد أبناء الأهلي المخلصين".

وجاء إعلان رحيل عادل مصطفى بعد قليل من الإعلان عن رحيل وليد صلاح الدين عن منصب مدير الكرة. (طالع التفاصيل)

كما كشف مصدر من النادي الأهلي عن توقيع الدنماركي يس توروب مدرب الفريق على اتفاق تسوية قانونية لفسخ تعاقده. (طالع التفاصيل)

وأنهى الأهلي موسمه باحتلال المركز الثالث في الدوري المصري خلف بيراميدز والزمالك.

وقاد توروب الأهلي في 36 مباراة حتى الآن فاز في 18 وتعادل في 9 وخسر 9.

وحقق الدنماركي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، فيما ودع كأس مصر من دور الـ 32 ودوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي.

واحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة مقابل 54 لبيراميدز و56 للزمالك بعد نهاية الموسم.

يواصل النادي الأهلي العمل من أجل الاتفاق مع المدير الفني الجديد لخلافة الدنماركي يس توروب لقيادة الفريق بدءا من الموسم المقبل.