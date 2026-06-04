الأهلي يعلن رحيل وليد صلاح الدين

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي رحيل وليد صلاح الدين عن منصب مدير الكرة.

وأنهى الأهلي موسمه باحتلال المركز الثالث في الدوري المصري خلف بيراميدز والزمالك.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "وجه النادي الأهلي الشكر لوليد صلاح الدين، مدير الكرة، على الفترة التي قضاها في موقع المسئولية ضمن منظومة العمل بقطاع كرة القدم".

"ويُعرب النادي عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها وليد صلاح الدين طوال فترة عمله، وحرصه على أداء مهمته على الوجه الأكمل بما يحقق مصلحة الأهلي"

"ويتمنى النادي الأهلي كل التوفيق لوليد صلاح الدين في خطواته المقبلة".

وكان FilGoal.com علم في وقت سابق أن الأهلي في مفاوضات متقدمة مع وائل جمعة لتولي منصب مدير الكرة وحدث تقارب كبير في وجهات النظر بين الطرفين.

كما كشف FilGoal.com في وقت سابق كواليس رحيل وليد صلاح الدين عن الأهلي.

دعا سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي نظيره وليد صلاح الدين مدير الكرة للفريق إلى اجتماع في النادي، وأبلغه أن النادي يكن له كل التقدير والاحترام وأنه أحد أبناء النادي المخلصين وبذل أقصى ما لديه خلال فترة عمله.

ويرى النادي أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تجديد الدماء، وأن توجيه الشكر له لا يقلل من كفاءته وقدراته وعلى ذلك تم توجيه الشكر له.

وتولى وليد صلاح الدين مهام عمله في سبتمبر من العام الماضي في جهاز عماد النحاس وقتها.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com في وقت سابق: "وائل جمعة لم يناقش أي تفاصيل مع النادي حول طلباته حتى الآن كما تردد ليشغل منصب مدير الكرة".

وأتم "هناك توافق بين الطرفين على تذليل أي عقبات من أجل نجاح المهمة".

وتولى وائل جمعة منصب مدير الكرة للأهلي في وقت سابق واستقال في 2015.

وعمل وائل جمعة من قبل كمدير لمنتخب مصر في الجهاز الفني للبرتغالي كارلوس كيروش مع الفراعنة.

وأنهى الأهلي الدوري المصري في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

وتأهل الأهلي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد تأهل بيراميدز الوصيف والزمالك المتوج بالدوري إلى دوري أبطال إفريقيا.