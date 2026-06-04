اختلاف في وجهات النظر بين الهلال والمدير الرياضي لـ ليفربول

الخميس، 04 يونيو 2026 - 11:13

كتب : FilGoal

ريتشارد هيوز

حصلت إدارة نادي الهلال على موافقة الإسكتلندي ريتشارد هيوز لتولي منصب المدير الرياضي، إلا أن الأخير اشترط بدء مهمته في سبتمبر المقبل، بعد بداية فترة الانتقالات الصيفية، وفقًا لجريدة الرياضية السعودية.

وأضاف التقرير أن رغبة المدير الرياضي لليفربول تتعارض مع رغبة صناع القرار في البيت الهلالي، إذ تريد الإدارة الزرقاء اتخاذ قرارات حاسمة وعاجلة تتعلق بمستقبل الفريق.

وفي مقدمتها تحديد مصير الجهاز الفني بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي، إلى جانب حسم ملفات اللاعبين المستمرين والراحلين.

وأوضح التقرير أن الهلال بدأ دراسة خيارات أخرى لشغل المنصب، تحسبًا لتعثر المفاوضات مع هيوز بشكل نهائي، مع رغبة الإدارة في تعيين مدير رياضي خلال أقرب وقت ممكن لقيادة العمل الفني والإشراف على ملفات التعاقدات والتخطيط للموسم الجديد.

وبيّنت المصادر أن النادي يعمل حاليًا على أكثر من خيار بالتوازي مع مراجعة عدد من الملفات الفنية والإدارية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات النهائية.

وكانت الرياضية كشفت في أبريل الماضي عن بدء المفاوضات بين الهلال والمدير الرياضي الإسكتلندي.

وبدأ هيوز مسيرته الإدارية في نادي بورنموث الإنجليزي عام 2016 حينما تولى منصب المدير الرياضي، قبل أن يرحل إلى ليفربول ويخلف يورجن شمادتكه في المنصب ذاته عام 2024.

الهلال ريتشارد هيوز
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