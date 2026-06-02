خبر في الجول - بيراميدز يقترب من ضم مصطفى سعد

اقترب نادي بيراميدز من ضم مصطفى سعد لاعب زد بداية من الموسم المقبل.

ويلعب مصطفى سعد في صفوف زد قادما من الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز يقترب من ضم مصطفى سعد لاعب زد بداية من الموسم المقبل.

ودخل بيراميدز في مفاوضات جادة مع زد لضم مصطفى سعد بعد الحصول على موافقة اللاعب.

بيراميدز وزد أبرما أكثر من صفقة مشتركة خلال الموسم المنصرم.

وانضم مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" إلى بيراميدز مقابل إعارة محمود صابر إلى زد.

فيما فعل زد بند شراء طارق علاء من بيراميدز، والثلاثي يتواجد ضمن قائمة منتخب مصر النهائية لكأس العالم 2026.

مصطفى سعد بدأ مسيرته مع سيراميكا كليوباترا، وانتقل منه إلى الأهلي.

ثم لعب معارا من الأهلي إلى سموحة، قبل انتقاله إلى زد بشكل نهائي.

ولعب صاحب الـ 24 عاما 98 مباراة مع زد وسجل 11 هدفا وصنع 9 آخرين.