منافس مصر - بلجيكا تفوز على كرواتيا وديا بثنائية تيليمانس ولوكاكو

فاز منتخب بلجيكا على نظيره الكرواتي بهدفين وديا تحضيرا لكأس العالم.

وسجل يوري تيليمانس، وروميلو لوكاكو هدفي منتخب بلجيكا في شباك كرواتيا.

وافتتح لاعب الوسط المخضرم يوري تيليمانس التسجيل لمنتخب بلجيكا في الدقيقة 37.

ونجح البديل روميلو لوكاكو في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلجيكا عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ويلعب منتخب بلجيكا ودية جديدة يوم السبت المقبل أمام تونس قبل انطلاق مبارياته الرسمية في كأس العالم.

ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة رفقة مصر وإيران ونيوزيلندا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وتأتي مواعيد مباريات المجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا.