منافس مصر - منتخب إيران يلاقي جرينادا وديا بدلا من بورتوريكو

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 - 14:49

كتب : FilGoal

منتخب إيران

من المقرر أن يواجه المنتخب الإيراني نظيره منتخب جرينادا بدلا من بورتوريكو في آخر مباراة ودية له قبل انطلاق كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة رفقة مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

وكان من المخطط أن يلتقي منتخب إيران مع بورتوريكو في الولايات المتحدة وديا، لكن بعد نقل معسكر إيران من الولايات المتحدة إلى المكسيك، أصبحت إقامة المباراة محل شك.

وذكرت وكالة تسنيم أن المفاوضات بين مسؤولي الاتحاد الإيراني لكرة القدم ونظرائهم في بورتوريكو عن اتفاق لإقامة اللقاء في المكسيك لم تُسفر عن شيء.

مما دفع الاتحاد الإيراني للبحث عن بديل.

ونظراً لضيق الوقت، بدأ الاتحاد الإيراني محادثات مع منتخب جرينادا لخوض المباراة الودية في المكسيك.

ومن المنتظر دراسة التفاصيل النهائية، وفي حال التوصل إلى اتفاق رسمي سيلتقي المنتخبان في مباراة تحضيرية قبل المونديال.

وتقع جرينادا في جنوب شرق البحر الكاريبي، شمال فنزويلا، ويحتل منتخبها المركز 163 في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

إلى ذلك، أعلن أمير جالينويي مدرب منتخب إيران القائمة النهائية استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة تواجد مهدي طارمي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني.

وضمت القائمة 26 لاعبا، بعد تقليص القائمة المبدئية باستبعاد 4 لاعبين.

وحقق منتخب إيران الفوز وديا أمام جامبيا بنتيجة 3-1 في آخر التجارب الودية قبل خوض المونديال.

وجاءت قائمة إيران النهائية كالآتي:

حراس المرمى: علي رضا بيرانفاند – سيد حسين حسيني – بايام نيازمند

الدفاع: دانيال إيري – إحسان حاج صفي – علي نعمتي - صالح هارداني – شجاع خليل زاده – ميلاد محمدي – حسين كنعاني – رامين رضائيان

الوسط: روزبه جشمي – سعيد عزت الله – مهدي قائدي – سامان قدوس – محمد قرباني – علي رضا جهانبخش – محمد محبي – أمير محمد رزاق – مهدي ترابي – آريا يوسفي

الهجوم: علي عليبور – دينيس دركاهي – أمير حسين زاده – مهدي طارمي - شهريار مغانلو

ويستهل منتخب إيران مشواره في البطولة بمواجهة نيوزيلندا، قبل لقاء بلجيكا، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة مصر.

وأعلن الاتحاد الإيراني، اصطحاب محمد خليفة، وأميد نورافكان في رحلة الفريق لكأس العالم تحسبا لإصابة أي لاعب قبل انطلاق البطولة بـ 24 ساعة.

