سلوت: كنت أعرف مطالب ليفربول منذ اليوم الأول.. وأغادر والنادي في المكان الذي يستحقه

الإثنين، 01 يونيو 2026 - 15:11

كتب : FilGoal

وجه أرني سلوت المدير الفني السابق لليفربول رسالة وداع إلى جماهير النادي بعد إقالته من منصبه.

وأعلن نادي ليفربول رحيل مدربه أرني سلوت عن تدريب الفريق منذ أيام.

وجاءت رسالة أرني سلوت والتي نشرها موقع النادي الرسمي:"كنت أعلم منذ اليوم الأول حجم المطالب في هذا النادي، وغادرت وأنا أعلم أننا لم نتوقف عن السعي لتحقيقها".

وتابع "التغيير جزء من كرة القدم، لكنني واثق أن ليفربول سيواصل جعل جماهيره فخورة".

وأضاف "إلى الجماهير، جعلتموني أشعر بالترحيب منذ البداية وساعدتموني كثيرا، هذا أمر سأظل أقدره دائما".

وشدد سلوت "في أصعب اللحظات التي مر بها النادي، أظهر الجميع دعما وتعاطفا كبيرين، وهو ما سيبقى في ذاكرتي".

وكشف "أغادر وأنا أعلم أن النادي في المكان الذي يستحقه بين كبار أوروبا".

وواصل "التأهل إلى دوري أبطال أوروبا كان هدفا مهما، وسيمنح الفريق فرصة الاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى".

واختتم سلوت رسالته "اللاعبون دافعوا عن القميص بكل فخر، وقدموا كل ما لديهم، أغادر بثقة كاملة في ما ينتظر النادي مستقبلا".

وحقق سلوت مع ليفربول لقب الدوري الإنجليزي موسم 2024/25.

وخاض مع الريدز الموسم الحالي 57 مباراة محققا 28 انتصارا، و9 تعادلات، و20 هزيمة.

وأنهى ليفربول الدوري في المركز الخامس المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

ويتصدر أندوني إيراولا مدرب بورنموث السابق قائمة المرشحين لخلافة سلوت.

